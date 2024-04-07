陳自瑤與闊太閨密賀沈卓盈42歲生日　三人靚樣愈見精緻驚似親姊妹

陳自瑤 (Yoyo) 與徐淑敏Suki (現名徐菁遙) 以及沈卓盈 (Jess) 三位人妻一向好姊妹，閒時就會相聚聯繫感情。她們雖然都各自有家庭，但也不會忽略維繫姊妹情，每次約會見面敍舊，還會把靚靚合照放上社交網上分享。前日 (5/4) 是沈卓盈42歲生日，她除了與老公及囝囝慶祝，也有與好閨密陳自瑤、徐淑敏以及黃芳雯慶祝，並於IG分享了慶生靚相。

(左起) 陳自瑤、徐淑敏、沈卓盈。(ig圖片)

壽星女沈卓盈留言寫道：「生日有好姊妹陪伴慶祝是幸福的，謝謝妳們愛我，我愛妳們～們～們～#影到要換蠟燭 #妳們懂的 #好好聽嘅生日歌 #loveyouall」。

陳自瑤與徐淑敏亦有post出靚相為沈卓盈送上生日祝福：「Happy birthday to my dearest baby 。繼續健康，幸福，快樂！We love you。」相中可見四位靚媽同樣是化了淡妝依然十分之靚女，而且完全不似已是人母，非但沒有師奶味，還散發出陣陣少女氣息，狀態絕佳。陳自瑤 與徐淑敏以及沈卓盈更是愈見精緻，且驚人地愈來愈似樣，有網民大感驚訝留言：「你哋3個真係好似樣，好似親生3姊妹。」

壽星女沈卓盈獲好姊妹為她慶生。(ig圖片)

壽星女沈卓盈獲好姊妹為她慶生。(ig圖片)

壽星女沈卓盈獲好姊妹為她慶生。(ig圖片)

壽星女沈卓盈獲好姊妹為她慶生。(ig圖片)

壽星女沈卓盈獲好姊妹為她慶生。(ig圖片)

壽星女沈卓盈獲好姊妹為她慶生。(ig圖片)

壽星女沈卓盈獲好姊妹為她慶生。(ig圖片)

陳自瑤與沈卓盈到徐菁遙的家中拜年。(ig圖片)

陳自瑤與沈卓盈到徐菁遙的家中拜年。(ig圖片)

沈卓盈與徐菁遙。(ig圖片)

陳自瑤與沈卓盈到徐菁遙的家中拜年。(ig圖片)