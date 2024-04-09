無綫當家小生14歲仔相出土激似鄭伊健　兩人曾合作經典電影

現年42歲的袁偉豪（Ben）事業、家庭兩得意，去年更榮升做爸爸，港姐太太張寶兒為他誕下可愛兒子「袁咕碌」袁晞祐，一家三口美滿幸福。不過多了一個身分自然就多了一份責任，袁偉豪也非常努力工作賺錢養家照顧妻兒，拍劇又做直播，絕對是「廿四孝」。

袁偉豪去年升呢做爸爸，太太張寶兒為他誕下可愛兒子「袁咕碌」袁晞祐。（IG@benontheroad）

一家三口美滿幸福。（梁碧玲 攝）

而工作以外，袁偉豪現時全副心機都放在屋企，不用工作便變身「機佬」，攞起相機幫兒子影相、拍片，現時快5個月大的袁咕碌，眼仔碌碌可愛又趣緻，靚仔樣盡得港男爸爸遺傳。

袁偉豪自言兒子出世之後，他整個人都不同了。（IG@benontheroad）

袁偉豪曾分享自己BB時候的相片，與兒子對比，兩父子被指一樣樣。（IG@benontheroad）

眾所週知，袁偉豪中學時曾參加《Yes！校花校草選舉」，其後又參選《香港先生選舉》並奪得冠軍，靚仔樣獲得肯定。日前，他在社交平台分享了其29年前到加拿大探親的相片，並寫上：「95年跟媽媽第一次出國旅行到加拿大探外公和姨姨。」

袁偉豪中學時曾參選校草選舉。(網上圖片)

（左起）翟威廉、許家傑、袁偉豪及李晉強幾位港男。（網上圖片）

相中年僅14歲的袁偉豪，穿著方面已非常有fashion sense，樣貌沒有太大改變，只是以前比較青澀，現在就多了份成熟穩重的男人味，從此也證明他純天然，網民看過相片也激讚：「真係好靚仔！唔係講笑的！」、「從小帥到大」、「從小到大都是超級靚仔，嘻嘻」。

袁偉豪在社交平台分享了多張14歲去加拿大探親的相片。（小紅書）

獲網民讚由小靚仔到大。（小紅書）

好青澀。（小紅書）

網民讚袁媽媽都好靚女。（小紅書）

當中一個造型，袁偉豪戴上cap帽，身穿樽領冷衫配襯一條淺色牛仔褲，洋溢出陽光男孩氣息，驟眼看近與男神鄭伊健更有幾分相似，網民留言：「你個首圖我以為係鄭伊健！！！」、「遠看以為是鄭伊健」，甚至有網民覺得袁偉豪比鄭伊健靚仔很多。

袁偉豪年紀輕輕穿著方面已非常有fashion sense。（小紅書）

網民留言指當時袁偉豪與鄭伊健有幾分相似。（小紅書）

初出道的鄭伊健。（《神龍賭聖之旗開得勝》海報）

大家又覺得似唔似。（網上截圖）

其實袁偉豪與鄭伊健曾於1999年合作過電影《烈火戰車2極速傳說》，當時電了一頭啡金色爆炸頭的袁偉豪飾演「大頭文」一角，與鄭伊健同場拍攝。

袁健豪分享20年前拍《烈火戰車2極速傳說》嘅相同片段。（IG@benontheroad ）

同鄭伊健同場拍攝。（IG@benontheroad ）

當年袁偉豪身型比較瘦削。（IG@benontheroad ）

現在的袁偉豪依然帥氣。（IG@benontheroad ）