39歲前無綫失意靚仔小生轉戰直播帶貨　勸戒自己不要發明星夢

現年39歲的蔡淇俊淡出幕前多年，北上發展並轉戰飲食界，近年他又積極經營其社交平台，成為KOL，除了大談當演員的辛酸外，又會分享生活日常及人生道理，吸引不少網民追看，比他的演藝事業和生意搞得更有聲有色。

當上KOL的蔡淇俊，近日又拍片勸戒自己不要發明星夢。（小紅書）

蔡淇俊以做直播帶貨無骨雞爪，做到被網民戲稱「雞爪癲公」的內地演員朱梓驍為例。（小紅書）

蔡淇俊以做直播帶貨無骨雞爪，做到被網民戲稱「雞爪癲公」的內地演員朱梓驍為例。（小紅書）

蔡淇俊最近又拍片，分享道：「我經常跟自己說，不要發明星夢，做人一定要實在，才會活的更開心」。他更以做直播帶貨無骨雞爪，做到被網民戲稱「雞爪癲公」的內地演員朱梓驍為例：「演員接唔到戲嘅時候唔通坐喺度等死咩？近日又刷到個節目，某位老師對朱同學出嚟帶貨嘅行為，非常之不理解，仲話朱同學如果將直播時嘅衝勁帶喺演戲嗰度，將會前途無量。」

蔡淇俊卻自言非常佩服朱梓驍。（小紅書）

讚對方做直播成功過做演員。（小紅書）

內地演員朱梓驍做直播帶貨無骨雞爪，做到被網民戲稱「雞爪癲公」，早前在綜藝節目中被郝蕾說他「演員不能哪有錢就往哪去」，引起網民熱議。（微博圖片）

蔡淇俊續言：「個個都係（早上）6點上班（夜晚）7點收工㗎啦，人工扣埋房貸車貸，每個月有幾多錢剩呀？我自己都有房貸嘅人，所以我非常贊同同支持，並且理解朱同學出嚟直播。」

蔡淇俊稱所有的成功都是講求天時地利人和。（小紅書）

沒有戲拍，便做其他。（小紅書）

沒有戲拍，便做其他。（小紅書）

不一定要發明星夢。（小紅書）

蔡淇俊直言非常佩服朱梓驍，做直播成功過做演員，這也證明了一樣東西，就是所有的成功都是講求天時地利人和。他又問網民：「如果畀個機會你可以賺多啲，你去唔去做呀？我冇戲拍咪做其他嘢囉，努力生存，做乜一定要發明星夢啫。」

蔡淇俊再以因在內地劇《狂飆》演活黑道大哥而爆紅的實力派內地男演員張頌文為例，稱不是每人都有這個星運。（小紅書）

覺得大家不要被演員光環限制。（小紅書）

張頌文。（微博圖片）

他再以因在內地劇《狂飆》演活黑道大哥而爆紅的實力派內地男演員張頌文為例：「有幾多個張頌文呀，十年磨一劍，未夠十年，劍都斷咗啦！而家好多藝人生存都好迷茫，因為佢哋仲有一個光環喺度，好多人打份工嘅，而且好多人冇做生意創業嘅思維。所以分分鐘仲慘過普通人，既然明星條路行唔通嘅，咁咪試下其他嘢囉，咁又有咩錯呢！」

蔡淇俊轉戰直播帶貨。（小紅書）

決定退出實體經濟，專心打理他的電商品牌。（小紅書）

而在另一條片，蔡淇俊則自嘲網民常笑他：「開乜嘢執乜嘢」，所以他以後不再碰實體店，「我決定退出實體經濟，專心搞自己嘅電商品牌。今年40啦，想穩穩陣陣做自己嘅品牌，投資少啲，希望賺返啲小錢就夠了。」並帶大家參觀他投資了幾千蚊便搞掂的直播間，揚言會做好他的雞腳、滋補品及花膠粥的直播帶貨生意。

蔡淇俊稱今次投資幾千蚊便搞掂，以前一間舖至少要花上幾十萬，現在都怕怕了。（小紅書）

帶大家參觀他的直播間。（小紅書）

專心搞直播帶貨。（小紅書）