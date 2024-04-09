鍾欣潼前夫賴弘國再做老竇　宣布第三任索爆老婆陀龍B兩年抱兩

鍾欣潼（阿嬌）18年與有「醫界王陽明」之稱的台灣醫生賴弘國結婚，可惜婚姻不到兩年，20年5月二人宣布已分居，離婚收場，而賴弘國於22年初與曾任職空姐的Alice奉子成婚，是他的第三段婚姻。Alice在同年8月為老公誕下兒子，男方也不時在IG分享湊仔樂及一家三口的幸福生活。

阿嬌當年高調與賴弘國拍拖，相戀不到兩個月便決定閃婚，先後在美國和香港大搞婚禮。（資料圖片／梁碧玲攝）

但兩人的婚姻卻十分短命，阿嬌結婚沒多久已後悔，14個月便離婚。

賴弘國很享受新手爸爸的生活，不時分享湊仔樂。（Instagram：m01yb46）

一路跑步都要湊仔。（Instagram：m01yb46）

又放閃。（Instagram：m01yb46）

兒子目前1歲幾，但昨日賴弘國又傳來喜訊，他在IG貼上一張超聲波圖片，說：「感恩的心❤️ #happyfamily #歡迎龍寶」並標註了太太。雖然未知是仔或女，能否湊成「好」字，但兩年抱兩也絕對可喜可賀！

賴弘國在IG貼上一張超聲波圖片，宣布再做老竇。（Instagram：m01yb46）

賴弘國與現任太太經常放閃！（Instagram：m01yb46）

老婆Alice也是賴弘國醫美診所生招牌之一。（Instagram：m01yb46）