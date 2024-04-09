羅天宇傳秘撻「東張女神」陳懿德一年　餵企鵝意外曝光戀情

羅天宇一向異性緣極旺，幾乎與半個TVB的女藝人都非常熟絡。前度林芊妤、苟云慧及湯洛雯，先後成為人妻，而他自從與湯洛雯分手後，雖然緋聞不斷，但都未曾公開承認拍拖。最近有報道他與「東張女神」陳懿德秘戀一年，二人IG都有疑似不少戀愛線索！

羅天宇與陳懿德傳秘戀一年。（IG照片）

報道指二人在籃球場擦出愛火花，過去一年二人都不時出雙入對。陳懿德家境富裕，她不時邀請圈中好友到自家豪宅出席Party。對於「有錢女」標籤，陳懿德曾在接受《香港01》訪問時直言：「其實我由細細個，有時人哋都會有啲標籤，形容我屋企有錢，但係我會覺得嗰啲錢唔係我，屋企有或者爸爸媽媽有，係佢哋嘅事，唔係我搵返嚟，亦唔係屬於我。但係我好希望係我自己搵到，然後我養返佢哋，所以我喺大學時期已經冇再問屋企攞錢，瘋狂補習，希望唔好靠佢哋畀零用錢，而自己自給自足，交學費。」不過她仍自覺幸運，因為屋企人讓她可以毫無後顧之憂，放心地追夢，還有一切的愛和支持，也是很大的力量。

二月，陳懿德豪宅慶生，羅天宇都有出席！（IG/@taktakrachel）

陳懿德各方面條件都非常出色。（IG/@taktakrachel）

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餵企鵝！（截圖）

德德又餵企鵝！（IG/@taktakrachel）

而羅天宇自小生活無憂，媽媽以做生意和炒樓起家，現時主力經營位於西貢的4萬呎燒烤場和茶餐廳生意，家境也不錯。不過，他曾透露在30歲前某天，母親告訴他家庭有財務問題。那天起，一直不願長大的羅天宇，迫著急速成長，肩負養家責任。他近年亦開始做生意，跟張景淳及李慶華在內地合份開小食店，生意極好，擁多間分店。

二人都幾襯！（IG/@lawjoey）

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