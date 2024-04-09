兒子Feynman貼爸爸黑白照劃清界線　吳鎮宇：是一個可悲的活著！

吳鎮宇近日因擔任內地節目《無限超越班2》評審，憑「耿直毒舌」成為最受歡迎導師之一。曾退出微博半年的吳鎮宇兒子Feynman吳費曼，亦回歸微博不時發文回應爸爸表現，4月8日Feynman發文，竟配以爸爸黑白照令人震驚。



曾志偉﹑吳鎮宇近日因擔任內地節目《無限超越班2》評審。（影片截圖）

吳鎮宇憑「耿直毒舌」成為最受歡迎導師之一。（影片截圖）

Feynman 2014年因參加內地真人騷《爸爸去哪兒2》為觀眾熟知，近年經常在微博與網友互動，以其幽默的談吐風格被網民封為「搞笑王」，坐擁達105.8萬粉絲。去年曾宣布退出微博，隨住《無限超越班2》播出相隔半年後復出。近日吳鎮宇在節目中批向佐表現一事成為熱話，有網民指為吳鎮宇捏一把冷汗。

Feynman細個好可愛。（微博@Real咿費曼）

Feynman非常可愛。（微博@real吳費曼）

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向佐是《無限超越班2》學員之一。（向佐微博圖片）

向佐在《無限超越班2》的表現引起不少話題。（微博圖片）

事有湊巧，4月8日Feynman 在微博發文突然與爸爸劃清界線：「重新認識一下，我叫王晶衛不認識甚麽吳鎮宇，不認識誰是吳費曼，沒有看過無限造孽班。本人不上學的不識字，在一家黑膠點（店）上班。以上都是語音輸入。」其中一張照片更是吳鎮宇在《無間道Ⅱ》飾演的「倪永孝」角色黑白遺照，寫着「號主本人因意外離世，永遠懷念！」

吳鎮宇兒子Feynman吳費曼發微博，竟有一張吳鎮宇黑白照。（微博：@REAL吳費曼）

吳鎮宇兒子Feynman吳費曼不久後即編輯微博刪去黑白照。（微博：@REAL吳費曼）

吳鎮宇兒子Feynman吳費曼不久後即編輯微博刪去黑白照。（微博：@REAL吳費曼）

向佐都有留言俾吳鎮宇兒子Feynman吳費曼。（微博：@REAL吳費曼）

公然咀咒爸爸吳鎮宇引起網民熱議，未知是否惹爸爸不滿Feynman不久後即刪去黑白照。相隔一日吳鎮宇發微博回應：「我家兒子，吳費曼最近又出現在微博，頻上熱搜．當然小孩子的瘋言疯語，大家也會一笑而过，但作為家長的我，發現有一點是要教育一下的，就是不能用微博來刷存在感，為博取別人的眼光而活，是一個可悲的活著！ 」

吳鎮宇發文回應要教好Feynman吳費曼。（微博：@吳鎮宇）

網民獨狂留言畀吳鎮宇叫佢唔好打囝囝Feynman吳費曼。（微博：@吳鎮宇）

網民獨狂留言畀吳鎮宇叫佢唔好打囝囝Feynman吳費曼。（微博：@吳鎮宇）

網民獨狂留言畀吳鎮宇叫佢唔好打囝囝Feynman吳費曼。（微博：@吳鎮宇）