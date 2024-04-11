前港姐冠軍曬福利照力證好身材 身世顯赫曾戀《愛回家》三線男星
撰文：黃梓恒
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邵珮詩雖然是2014年香港小姐冠軍，不過出道後一直沒有太多曝光率，甚至在上年參演《法言人》的時候，有網民直言以為她已經離巢，可見邵珮詩在TVB的存在感真的很低。
近日她在社交平台出post，貼出幾張穿上晚裝的靚相，雖然幕前工作不多，但依然保持美妙身材。
家底豐厚的她其實唔憂做，在娛樂圈的演藝事業主要是為興趣，但她依然十分努力，認真工作，就連拍拖都保持低調。早年爆出她有一名拍拖了四年的男朋友，同樣是無綫藝人林浩文，近年憑《愛．回家之開心速遞》監製賞識，在劇中飾演阿叢「書蟲」一角而上位，不過兩人現已分手。
邵珮詩自小在加拿大溫哥華長大，精通粵語、英語、國語、日語、潮州話，並於溫哥華名牌西門菲莎大學心理學系畢業，與同是港姐冠軍的陳凱琳是校友。2014年參選香港小姐競選，因身材豐滿被睇高一線，以大熱門姿態橫掃「冠軍」、「最上鏡小姐」及「友誼小姐」3個獎項，是繼徐子珊後相隔10屆的「大滿貫三料冠軍」；2015年代表香港出戰國際中華小姐競選獲得亞軍。邵珮詩家底豐厚，太爺邵蔚明是維他奶公司的創辦人之一，但她指爺爺退休後家族再沒有接管維他奶生意，自稱只是中產。邵珮詩近年趁空閑時考了兩個瑜伽牌，繼續增值自己。
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