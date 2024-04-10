前性感女神近況狀態極佳充滿少女感　曾遭侵犯坎坷半生令人心痛

52歲的張文慈（Pinky），96年參加亞洲小姐入行，先後效力亞視和無綫，拍下《縱橫四海》、《我和殭屍有個約會》系列、《情陷夜中環》、《老表，畢業喇！》、《宮心計2深宮計》、《跳躍生命線》及《木棘証人》等多套作品；同時也參與不少電影演出，豐滿性感身材令人留下深刻印象。

張文慈是一代女神！（視覺中國）

張文慈參加1996年亞洲小姐入行。（小紅書）

張文慈在1996年亞姐中，晉身前八名，並得到「最完美體態獎」。（網上圖片）

山本未來可說是張文慈的代表作之一。（《我和僵尸有個約會》劇照）

張文慈之前相隔多年再次扮演《我和僵尸有個約會》系列的劇中角色，模樣變化不大。（微博視頻）

張文慈最近一套無綫劇集作品《木棘証人》，劇中飾演 Miss Ko，她與韋家雄這對深受觀眾喜愛。（張文慈微博）

近年，張文慈主力內地發展轉型賣口才，積極經營直播帶貨事業，雖然算不上厲害，但起碼沒有放棄，又不時更新社交平台與網民互動。同時愛心爆棚的張文慈，也熱衷公益活動回饋社會，近日她就到訪一間殘疾人麵館，裏面的服務員全是「星星的孩子」（自閉症患者），張文慈除了品賞了港人至愛的雪菜肉絲麵外，還大讚「星星服務員」服務一流，呼籲大家對他們不需要過多的關懷，如正常人般看待他們便可，這就是最大的尊重。

張文慈近年長駐內地發展。（微博@張文慈）

積極經營直播帶貨。(張文慈@微博)

親力親為。（微博@張文慈）

一點都不容易。（張文慈＠微博）

張文慈寫道：「希望每個來自星星的孩子，都能被溫柔以待，發出自己的光。」並用溫柔聲線表示如果大家生活中遇到這些「星星的孩子」，希望大家都可以給予他們多一點的包容和善意。

同時愛心爆棚的張文慈，也熱衷公益活動回饋社會。（小紅書）

近日張文慈就到訪一間殘疾人麵館，裏面的服務員全是「星星的孩子」（自閉症患者），希望外界多鼓勵他們。（小紅書）

非常有愛心。（小紅書）

而最令網民驚訝的是，年過半百的張文慈，保養得非常好，面部皮膚白滑緊緻，身型更是弗到漏，狀態勝過不少時下90後女士。片中張文慈全身牛仔服飾，下身穿上緊身皮褲，真的多點贅肉也穿不到，但張文慈卻將這身打扮駕馭得很好，且充滿少女味，凍齡有術令人讚嘆不已。

網民讚張文慈人美心善。（小紅書）

身材依然keep得咁好。（小紅書）

依然充滿少女感。（小紅書）

網民亦紛紛留言激讚：「張文慈沒有變還是那麼漂亮，你人美心更美」、「山本未來穿越了，why為什麼不會老的」、「人美心善」、「你還是那麼美麗而且心善，好棒」、「姐姐還是那麼年輕，皮膚好好」、「覺得你從來未老過」。

狀態極佳。（小紅書）

網民留言激讚。（小紅書）

網民留言激讚。（小紅書）

網民留言激讚。（小紅書）

不過螢光幕前常常笑臉迎人的張文慈，其實人生也非常坎坷。張文慈自小父母離異，童年還曾遇上校園欺凌；之後她參選1996年亞洲小姐後入行，以性感形象示人的她曾參演多部劇集，但就在知名度大增時，她卻在訪問中坦白道出17歲做暑期工時慘遭男同事落藥迷暈以至失身的經歷，事件曝光後，竟被外界直指是「博出位」，更因而被公司雪藏，完全沒有收入，她唯有另覓出路，接拍了三級片《強姦3OL誘惑》維持生計，但她堅持「不露點」的底線。早幾年張文慈與TVB簽約拍了幾部劇集，在《宮心計2深宮計》、《跳躍生命線》及《木棘証人》中的演出都大獲好評，而近年則長駐內地發展。

張文慈早年以性感形象示人。（視覺中國）

身材豐滿。（視覺中國）

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張文慈的感情路亦不平坦，她曾在節目《姊妹淘》中坦言已單身10年，但依然害怕孤單，渴望有人保護自己，對愛情依然有憧憬。

張文慈對愛情依然有憧憬。（IG@pinkycheung930）