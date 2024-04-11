麥明詩狂洗版PO婚禮相高釵紅裙曬長腿　網民不禁問：想PO到聖誕?

新鮮上任的盛太麥明詩（Louisa），3月尾與機師老公盛勁為連開3場婚宴，由圍村到遊艇會到草地婚禮，既盛大又各具特色。休息過後連日來麥明詩不停洗版分享靚相，網民都不禁問：「真係準備講到聖誕節⋯⋯」



麥明詩（Louisa）與機師老公盛勁為3月尾連開3場婚宴。（IG：@louisa_mak）

麥明詩（Louisa）與機師老公盛勁為3月尾連開3場婚宴。（IG：@louisa_mak）

十優港姐麥明詩（Louisa）與盛勁為上個月底舉3場婚宴，場面盛大細節處處，新娘子更先後換上多套婚紗及晚裝。Louisa在社文網分享最愛的一條紅裙，抹胸加無敵高釵設計，曬白滑美腿，幾近見到大腿根。

麥明詩（Louisa）曬最愛紅裙造型。（IG：@louisa_mak）

麥明詩（Louisa）曬最愛紅裙造型。（IG：@louisa_mak）

麥明詩（Louisa）紅裙無敵高釵設計，幾近見到大腿根曬白滑美腿。（IG：@louisa_mak）

麥明詩（Louisa）紅裙無敵高釵設計，幾近見到大腿根曬白滑美腿。（IG：@louisa_mak）

麥明詩（Louisa）紅裙無敵高釵設計，幾近見到大腿根曬白滑美腿。（IG：@louisa_mak）

麥明詩（Louisa）曬最愛紅裙造型。（IG：@louisa_mak）

麥明詩（Louisa）曬最愛紅裙造型。（IG：@louisa_mak）

不少網民留言指Louisa太過誇張：「真係準備講到聖誕節⋯⋯」Louisa亦高EQ回應：「冇辦法呀，好多朋友同sponsor要多謝，我諗要po多一個禮拜到啦﹗忍忍😜」

麥明詩（Louisa）連日來已經分享海量婚禮照片。（IG：@louisa_mak）

麥明詩（Louisa）連日來已經分享海量婚禮照片。（IG：@louisa_mak）

麥明詩（Louisa）連日來已經分享海量婚禮照片。（IG：@louisa_mak）