曾志偉舉行素宴慶生　獲曾寶儀曾國祥陪伴細仔被打入冷宮多年

一向篤信佛教的無綫總經理（節目內容營運）曾志偉將於4月14日迎來他的71歲生日，他近年都會搞慈善素宴 ，為寺廟重建工程籌募經費，去年他籌得760萬善款。今年，資深傳媒人汪曼玲就公開多張素宴的照片，除了繼續有女兒曾寶儀和曾國祥外，曾志偉亦邀請不少圈中好友出席，包括：葉子楣、錢嘉樂、湯盈盈、袁文傑、張潔蓮、古天樂媽媽、佘詩曼媽媽Lily，還有一班《中年好聲音》的周吉佩、羅啟豪和龍婷等等，龍婷更有份獻唱。

曾志偉一向篤信佛教。（汪曼玲微博照片）

不少圈中人都有出席！（汪曼玲微博照片）

一班《中年好聲音》成員。（汪曼玲微博照片）

久未露面的曾國猷曾以父親之名，嘗試踏足娛樂圈，更夥拍梁芷珮主持TVB旅遊節目《超級台灣任務》，可惜外界反應平平，未幾又捲入開公司「走數780萬（台幣）」事件，當時他急忙對外聲稱早已離職，欠債與他無關。

曾國猷曾與梁芷珮主持TVB旅遊節目《超級台灣任務》，惜外界反應平平。（網上圖片）

雖然事業平平，他卻一度抱得美人歸，2012年9月與當時已有身孕的Renee結婚，當時有指婚宴裏逾40圍酒席及百萬禮金，統統由曾志偉埋單，但好景不常，結婚第2年已出現危機，Renee於社交網站發帖文，直指老公經常外出，沒有盡到照顧妻女的責任，更直言老公外形「出事」，自爆當初決定嫁給曾國猷，純粹是因為曾志偉是老爺。