啟德河驚現怪魚嚇親居民　歌手譚權輝親眼直擊：成米幾咁長

近日有網民報告本港的啟德河出現巨型怪魚，並引來大批市民圍觀。今日歌手譚權輝亦有在現場親眼目睹該條巨型怪魚，並拍下了片段證明怪魚的確存在。他接受《香港01》訪問時表示：「啟德河出現巨型魚，好多人喺度圍觀，就喺我屋企樓下，我住啟德。啲人話唔知係咪鱘龍魚喎，目測有一個人咁長，差唔多米六。」

譚權輝被Foul。

參加過1996年《新秀》與歐倩怡同屆的參賽者譚權輝。(影片截圖)

譚權輝續說：「平日河入面都有啲細嘅魚，間中會有啲阿伯喺度釣吓魚，但係應該係唔俾嘅。其實條河都唔係好乾淨，唔知點解會有魚，唔知係唔係其他地方啲水流引渡咗依條魚入嚟？」他對於巨型怪魚的出現感到相當疑惑，不明白為何會有這個情況，對怪魚的品種也感到好奇。

啟德河驚現怪魚。(影片截圖)

啟德河驚現怪魚。(影片截圖)

啟德河驚現怪魚。(影片截圖)

大批市民圍觀。(影片截圖)

大批市民圍觀。(影片截圖)

目測怪魚有米六咁長。(影片截圖)

目測怪魚有米六咁長。(影片截圖)

目測怪魚有米六咁長。(影片截圖)

目測怪魚有米六咁長。(影片截圖)

目測怪魚有米六咁長。(影片截圖)

譚權輝（Adam）可算是《中年好聲音2》中的「蒼海遺珠」。譚權輝與音樂的緣份，要由他19歲時英國生活時講起。譚權輝接受《香港01》訪問時，透露自己在19歲的時候已經代表英國出戰全歐洲華人歌唱大賽，並奪得了總冠軍。有幾威水？要參加亦不是易事，首先在英國每一埠中有約100人參加比賽，之後要在全英國的「埠」中過千人之中脫穎而出，再到荷蘭與全歐洲的華人比賽，粗略估算，要成為「歐洲冠軍」也是萬裡挑一的人。