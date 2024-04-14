專訪｜羅莽拍戲被迫生食草龍：佢要我生食再咬碎吞落肚

羅莽從影47年拍過不少電影、電視劇，外表粗獷的他，原來相當服從導演命令，1979年他拍《雜技忘命隊》，導演要他三樓跳下來，更表示如果羅莽不跳，他自己跳，羅莽硬著頭皮走上三樓跳下去，由於不懂「跳樓」技術，結果膝頭撞爆嘴滿口鮮血，還被同場武師笑他。

忽然加跳樓戲，羅莽不怕死照跳，85年拍《江湖了斷》，導演突然覺得戲中演監犯的羅莽要食草龍，還要生吃，要拍到他食到有聲再吞落肚，羅莽有點猶豫，不過最後頂硬上，但他不想殺生，將隻草龍放入口，但放在舌底，用演技扮咬碎吞落肚，他說：「導演問我係咪吞咗落肚，我話係呀，佢即刻行出嘔，我仲話問佢駛唔駛拍多次」

羅莽拍電影、電視劇多年，當然有不少鮮為人知的趣事。

拍電影搵命搏，羅莽拍電視一樣去盡，當年加入TVB原因，是因為想磨練演技，他覺得拍武俠片經常打打殺殺，很難去表達一些情感，亦沒有機會發揮，所以主動打給方逸華入TVB，他不介意人工但求有機會，他說：「我覺得要進步啲，自己都睇西片見到尊榮（John Wayne）做啲戲咁好睇，我得唔得呢？所以想去試下。」

羅莽入到TVB雖然沒有機會演尊榮這類角色，但演了不少令人難忘的角色，特別《娛樂插班生》入面飾演胡師傅，又要搽油又要食炭，為了出場滿身油，羅莽每次要自己拿著花生油入男廁自己搽，他說：「幾好玩架，初時搽前面，之後話要搽埋背脊，我成樽花生油淋落男廁塊鏡，之後撻個背脊埋去捽囉，無助手幫我，有乜計呀。」

羅莽為演好角色相當「抵諗」，從不覺得辛苦，之後有場戲要食炭，羅莽記得當時好似用真炭，不過那些炭經過化學處理，熱度稍低但亦相當熱，但扮吳剛食炭，連續食了多次，導演其實收貨，但還有時間，於是要羅莽不斷食，他說：「扮到同場有啲老演員睇唔過眼呀，話唔好再拍喇，我都唔敢出聲，（邊個演員出聲？）我記得好似係王偉，真係多謝佢哋呢啲前輩。佢哋睇到覺得唔舒服所以出聲。」