《3日2夜》女神峇里舉行婚禮　同牙醫老公咀嘴放閃場面浪漫

憑TVB旅遊節目《3日2夜》而為人認識的周佩婷（Angel），去年6月宣布與拍拖7年的牙醫男友Vincent訂婚，正式封盤！昨日（12日）一對新人在峇里島舉行婚禮，一班親朋好友都飛到當地，見證他們的重要時刻。婚禮在峇里島金巴蘭灣四季酒店舉行，現場以大量鮮花佈置，身穿低胸拖尾婚紗的周佩婷在媽媽陪同下出場，而牙醫老公Vincent就西裝骨骨，兩人在親友見證下宣讀誓辭並交換婚戒，更大方咀嘴，非常幸福！

周佩婷（Angel）去年6月宣布與拍拖7年的牙醫男友Vincent訂婚。（IG@angelchoww）

正式封盤！（IG@angelchoww）

身穿低胸拖尾婚紗的周佩婷在媽媽陪同下出場。（IG@angelchoww）

婚禮在峇里島金巴蘭灣四季酒店舉行。（IG@angelchoww）

宣讀誓辭。（IG@angelchoww）

大方咀嘴。（IG@angelchoww）

好幸福！（IG@angelchoww）

而到了夜晚，一對新人在戶外舉行派對，現場除了有鮮花之外，還有不少水晶吊燈，周佩婷換上另一套Bling Bling晚裝，並頭戴后冠，同老公一起切蛋糕。之後她又換上桃紅色Tube Dress，與老公即場共舞，兩人更在放煙花時情深一吻，場面浪漫！

一對新人在戶外舉行派對。（IG@angelchoww）

開心。（IG@angelchoww）

即場共舞。（IG@angelchoww）

好浪漫！（IG@angelchoww）

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周佩婷在2016年加入TVB後主要擔任娛樂新聞台主播，亦曾主持節目《Ben Sir學堂》及《3日2夜》等，當中她在《3日2夜》中浸溫泉的一幕畫面十分養眼。2022年周佩婷正式約滿離巢，但多才多藝的她亦不愁出路，她是言語治療師及珠寶設計師，更曾為馮盈盈上堂教發音及糾正懶音。去年6月周佩婷宣布訂婚喜訊，今年2月再於IG大曬在法國巴黎影的婚照，身穿Deep V連身短裙的她大騷好身材，非常性感！

曾主持節目《3日2夜》。（IG@angelchoww）

浸溫泉。（IG@angelchoww）

在法國巴黎影婚照。（IG@angelchoww）

大騷好身材。（IG@angelchoww）

Kiss！（IG@angelchoww）