影后睇演唱會去廁所獲多名保安護駕派場勁　素顏生圖樣貌竟掀罵戰

現年52歲的張智霖 （Chilam）與同齡的老婆袁詠儀 （靚靚）由拍拖到2001年結婚至今，多年來一直十分恩愛，是圈中出名的模範夫妻。兩人的寶貝囝囝張慕童已長大了，今年已經17歲，他們夫妻倆就有更加多二人世界的甜蜜時光，閒時拍下拖，經常出雙入對，有影皆雙。早前張智霖與袁詠儀就孖公仔去欣賞台灣歌手林志炫演唱會，期間被網民偶遇他們並把視頻放到社交網上分享。

兩人多年來一直十分之恩愛。(袁詠儀微博)

兩人出席活動的靚相。(vcg)

張智霖跟太太袁詠儀（靚靚）在圈中是金童玉女及模範夫婦，張智霖曾在演唱會上公開示愛，指還未真正認識靚靚前，其實已喜歡她。雖然二人拍拖初期不被看好，惟真愛經得起時間考驗，二人結婚18年仍恩愛如昔，並育有兒子張慕童（魔童），一家三口幸福美滿。（袁詠儀微博圖片）

張智霖、袁詠儀及張慕童一家三口。(ig圖片)

太太袁詠儀（靚靚）和囝囝張慕童（魔童）也受牽連，網上平台被網民轟炸洗版。（網上圖片）

該名網民寫道：「在林志炫演唱會蹲到了袁詠儀張智霖！這潑天的運氣再次降臨，原本是過來看林志炫演唱會的，沒想到袁詠儀張智霖他倆也來了！包廂就在我們隔壁的隔壁，太賺了！和小夥伴蹲在包廂門口一個多小時，保安大哥太敬業了，完全不給機會，皇天不負有心人，終於還是讓我拍著了！本人素顏也很好看，臉超小，張智霖又帥又高！倆人都超級有氣質。」視頻影的是袁詠儀去完洗手間出來，有幾個保安護駕。她身穿白色恤衫配黑色長褲加黑白色輕便鞋，打扮得相當低調樸實，素顏的她依然沒有走樣，臉帶微笑精神奕奕，狀態相當不錯。她看見博主在影她，還有禮地說：「謝謝你」盡顥親民友善一面。

1990年港姐三甲，亞軍翁杏蘭（左）最早脫離演藝圈，袁詠儀就成為兩屆影后，梁小冰亦拍過不少劇集及電影。（網上圖片）

袁詠儀樣貌完勝一眾網紅。(網上圖片)

袁詠儀樣貌完勝一眾網紅。(網上圖片)

然而卻有一些網民吐槽袁詠儀說：「這顏值就很普通吧」、「與普通人沒分別的」、有網民就反駁說：「逾半百之齡這狀態已是很好的了」、「素顏大美女，原装」，力撐袁詠儀。

袁詠儀被偶遇。(小紅書)

袁詠儀被偶遇。(小紅書)

袁詠儀被偶遇。(小紅書)

袁詠儀被偶遇。(小紅書)

袁詠儀被偶遇。(小紅書)