張偉文坐輪椅再踏舞台任方俊個唱嘉賓獻唱　台上灑男兒淚場面感人

現年71歲的 「靚聲王」張偉文前年兩度確診後，身體狀況大不如前。去年因發燒及胃口欠佳被院舍叫救護車送入醫院。相隔多時他坐在輪椅再踏台板，擔任徒弟方俊音樂會嘉賓，張偉文更在台上灑下男兒淚。



方俊與張偉文及現場觀眾大合照。

張偉文坐輪椅再踏台板

演唱會一開始方俊先以演繹8分鐘電視劇主題曲medley，包括靜婷《痴痴地等》、關正傑《殘夢》等，還演繹《訪英台》《山歌姻緣》。張偉文則成為壓軸嘉賓，方俊特別選唱了張偉文的首本名曲《離別的叮嚀》鋪排恩師出場，方俊對偉文說：「屋企我同媽媽相依為命；但喺舞台就同你相依為命，你知唔知有好多歌迷很想見到你？好關心經常問我你現況？其實呢個舞台係屬於你嘅。」張偉文即爆喊，台下粉絲狂叫「加油」，sharp醒的張偉文回應說：「我知道！」

張偉文擔任方俊壓軸嘉賓

方俊感性道：「落實開騷第一時間係通知你，更特別揀選唱你嘅名曲唱畀你聽。」張偉文呼籲觀眾全場一起開著手機燈一齊唱。二人便合唱了一曲《每當變幻時》，唱歌期間張偉文不停流淚，場面感人，方俊多謝大家一直關心張偉文的健康：「今日大家見到佢係一個健康嘅人，唔理世界點變幻，我哋都係咁愛錫張偉文。」之後著全場觀眾開著手機燈來個千人大合照，將相片放在張偉文的床頭，提醒他有很多人支持及愛錫他。

方俊張偉文流下開心男兒淚