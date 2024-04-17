前5料亞姐亞軍近況曝光驚變大媽樣　當年與李嘉欣同台不輸對方

除了《香港小姐競選》之外，其實歷年《亞洲小姐競選》也出產不少美女，除了大家成日口邊提到的：黎燕珊、利智、翁虹、萬綺雯、羅霖、楊恭如、陳煒、呂晶晶及馮雪冰外，還有一位當年參選也令人印象深刻，她就是1997年亞姐亞軍郭金。

郭金是1997年亞姐亞軍。（小紅書）

有樣有身材，還是5料亞軍。（小紅書）

當年由大美人李嘉欣頒獎，網民讚當時的郭金，站在李嘉欣身旁，一點都不輸。（小紅書）

但要同大家溫下書的是，當年冠軍原本是朱燕珍，但卻因爆出為申請來港而在內地假結婚，以及做過夜總會舞小姐等黑材料，二被亞視褫奪冠軍名銜，由亞軍韓君婷補上，郭金奪亞軍。雖然未能奪冠，但郭金在當屆比賽上也威到盡，同時奪得「東方紅東方女性魅力大獎」、「肌膚健康美大獎」、「最上鏡小姐」及「最受傳媒歡迎」，長著一副瓜子口面、五官標緻的她，當年與大美人同台也一點都不輸蝕。

樣貌、身材同樣出眾。（小紅書）

靚。（小紅書）

「最上鏡小姐」絕對實至名歸。（小紅書）

當屆冠軍係韓君婷（左一）。（小紅書）

不過郭金在香港星途平平，2000年回到內地發展。如今淡出幕前多年、經營翡翠珠寶生意的郭金，又再活躍起來，最近在社交平台開設帳號，與大家分享她的工作、生活、日常以及演藝經歷等，同時讓新一代的觀眾和網民認識她。郭金把以往參選亞軍和演出劇集的片段剪輯成短片作自我介紹，尤其李嘉欣頒獎給她一幕，不少網民都大讚：「大美女」、「真漂亮真美」、「不行，太美了」、「跟李嘉欣站在一起也沒有輸耶」。

郭金最近進駐小紅書。（小紅書）

樣子完全認不出來。（小紅書）

有點大媽味。（小紅書）

不過對比舊片，現時快將入「5」的郭金可謂判若兩人，雖然皮膚保養得還不錯，但靚樣不再，髮線後移外，言行舉止間還散發一股霸氣大媽味，只能慨嘆：「歲月確是一把殺豬刀！」反而比她還年長一歲，1996年《亞洲小姐競選》冠軍的陳煒，至今仍keep得非常好。

巔峰時期嘅郭金真係無得輸。（小紅書）

五官標緻。（小紅書）

絕對係大美人。（小紅書）

另外，最近看完《無限超越班》，郭金又有感而發，回想在參選亞姐前，她在TVB曾有過兩年跑龍套的生涯，曾參演《一切從失蹤開始》、《壹號皇庭IV》、《聊齋之秋月還陽》及《笑傲江湖》等。郭金她特別感謝在TVB藝員訓練班的時候，教懂她在鏡頭前如何表現自己、如何去演戲，「TVB真的是非常鍛鍊人的一個地方，因為那時有一廠二廠三廠四廠，不要看金姐當時是個死跑龍套，但通告排得滿滿的，就是在二廠拍古裝，然後下一個通告到了，就去化妝間換時裝，然後又跑去六廠開工，幾乎每天的跑龍套生涯都是非常忙碌，所以真的學習到很多東西，特別感恩在TVB那兩年。」

參演《別無選擇》。（小紅書）

與黃日華合作。（小紅書）

羅嘉良。（小紅書）

馬德鐘。（小紅書）

呂頌賢。（小紅書）

之後，郭金去參選《亞洲小姐競選》，當選後加入亞視，並出演多套亞視作品，尤其在《縱橫四海》中裏面飾演中性角色「樂華」令觀眾留下深刻印象，郭金也表示這是她最喜歡的角色之一，記得當時曾懷疑自己能否演好、又擔心廣東話不好，但導演王晶卻叫她放心，原來這是一個從內地來的角色，心裡面馬上踏實下來，所以很感恩，王晶導演是她的伯樂。

郭金非常感恩曾在無綫當過兩年跑龍套，為她以後的演戲工作打好基礎。（小紅書）

郭金表示「樂華」是她最喜歡的角色之一。（小紅書）

視王晶為伯樂。（小紅書）

郭金在《縱橫四海》中裏面飾演中性角色「樂華」令觀眾留下深刻印象。（小紅書）