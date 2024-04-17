樂壇前選秀新人王首次街頭Busking即惹投訴　遭警方驅趕無奈走人

羅力威09年參加第一屆《亞洲星光大道》並獲得冠軍，原本是前途無可限量的新星，後來加盟成為英皇歌手，不過後勁不繼，發展未如理想，他1、2年前低調完約回復自由身，鮮有在幕前出現，亦冇新作品。日前羅力威現身街頭與福音組織Busking，一班歌迷不離不棄去撐場，吸引過百人圍觀，可惜他只唱了兩首歌，便出師不利有人投訴，使得警方介入驅趕，令歌迷感失望。



羅力威是第一屆《亞洲星光大道》冠軍，贏過亢帥克、陳蕾及古淖文。（電視截圖）

羅力威出道初時有「翻版言承旭」之稱。（VCG）

羅力威當年成為《亞洲星光大道》冠軍後成為亞視藝人，橫掃新人獎，12年簽約英皇成為旗下歌手，曲詞編監都做到，推出過《雙子情歌》、《尋找的是你》、《星光》等歌曲。他多年來有一班忠實的歌迷支持，10年以新人及未出碟情況下入圍《2010年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中「我最喜愛的男歌手」五強，並以《現實不重要》一曲入圍「我最喜愛的歌曲」五強，創下了頒獎禮記錄，其後亦連續多年入圍。他11年舉行兩場個人音樂會，門票於一小時內沽清，成為未出個人大碟而舉行個唱的快速銷售紀錄保持者。

羅力威加盟英皇後首張唱片，即達到金唱片佳績！（VCG）

羅力威是當年的新人王，前途無可限量。（VCG）

羅力威與師姐容祖兒合唱的《雙子情歌》很受歡迎。（MV截圖）

不過羅力威後來發展一般，幾年前接受訪問時他都坦言太太雨僑是家中經濟支柱，自己都是幫她的網店工作。鬱鬱不得志的他，在疫情無騷無歌的情況下，被迫將歌手當成副業，面對現實，不奢想會大紅大紫。去年他宣布與雨僑誕下細仔Harvey，同時間被傳媒問起是否已離開英皇，他承認和英皇已完約，暫時都是自由身，第二個BB剛剛出世，自己都要幫忙多點照顧老婆和BB。

羅力威曾是英皇力捧新人，但後來卻遭投閒置散，雙方一、兩年前低調完約。（VCG）

羅力威與太太雨僑育有一對仔女，他亦坦言太太是家中經濟支柱，自己靠音樂搵唔到食，幫太太網店手。（IG@adasonlo）

他22年曾在社交平台說：「最近完成咗幾首曲和詞喇 好快雕琢一下就以音樂和大家見面🤍」 但至今仍未有新作，很多歌迷都想念他的歌聲。本身是虔誠基督徒的羅力威，日前應基督教福音組合Eternity邀請，在石門街頭Busking，一班歌迷都特地去撐場。頭段時間羅力威如佈景板般站在一旁等出場，其間歌迷亦熱情邀他合照，他當然都大方答應。10分鐘後，羅力威唱出《立志擺上》、《耶穌哭了》，他表示自己很怕醜，人生第一次Busking，希望歌迷為自己打氣。

羅力威與福音組織街頭Busking。（YouTube@T Channel彩虹頻度）

一向怕醜的羅力威，表示自己第一次Busking，希望歌迷為自己打打氣。（IG@adasonlo）

誰知唱完兩首歌後，警方突然介入，羅力威暫停並請大家等一等，組織成員了解過後，指出因音量問題遭投訴，並說：「阿威同大家唱多一首佢嘅歌，今日側邊好多人，有人投訴，所以警察叔叔都要嚟。」雖然警方容許他唱多一首，不過羅力威疑擔心影響人開始猶豫，碰巧樂器腳踏失靈，他調節一輪後，原本打算唱最後一首歌《尋找的是你》，最終拖延一輪都冇唱，又說：「但係警察叔叔……」似乎很擔心。期間歌迷不斷鼓勵他，又說：「一首！一首！」、「上帝睇住你唔驚！」、「唔夠喉呀！」

羅力威唱了兩首福音歌曲《立志擺上》、《耶穌哭了》，狀態大勇好好聽！（IG@adasonlo）

警方（紅圈）突然出現指接獲投訴，並與在場人員溝通，紀錄他們的資料。（YouTube@T Channel彩虹頻度）

最後，羅力威只清唱了幾句就完場，有歌迷叫他待會轉場去唱卡啦OK，而他為了安撫歌迷情緒，便說：「今日你哋出晒嚟支持我，我覺得有必要搞下一次，今日作為我第一次出嚟Busking，開咗我眼界，我自己大膽咗好多，以前一定唔夠膽，多謝你哋鼓勵我。」表示將來再搞第二次Busking打圓場，活動就此結束，他亦與歌迷合照聊天希望他們不要失望而回。而事後羅力威都有在社交平台分享Busking的照片，寫上：「很久不見了 見到你地依然咁精伶 咁可愛 我就很滿足 謝謝你們」但就冇提被警方驅趕的傷心事。

羅力威未有機會唱自己歌已被驅趕，雖然警方說可以唱多一首，但羅力威猶豫一輪後，因音響問題決定不唱。（IG@adasonlo）