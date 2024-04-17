張致恒屋企被Cut電求助　雯雯感謝有心人幫忙：唔介意你話我乞兒

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯），近年一直不時在社交平台自爆「財困」及「婚變」，昨日（16日）又有突發情況，雯雯怒吼被Cut電：「已經唔係容忍嘅範圍之內。」而張致恒同日在IG限動上載了電子錢包的QR Code，並加上句子「已經諗去到唔到辦法」、「求助」。

張致恒與雯雯一家六口外出，為大仔張天寶慶祝5歲生日。（IG：@stevencheung）

雯雯今日（17日）在IG宣布喜訊，表示目前困境已經安然度過，寫道：「多謝真正有心嘅所有人，多謝真正幫過我哋嘅人！尋晚零晨已經一切安好，我唔介意你話我乞兒我相信冇人會想行到呢步但經歷完尋日十幾小時，小朋友不幸發燒+嘔。我已經得到我應得嘅教訓，我唔係工作都冇錢而係啱啱起步，未足一個月，所以而家仲係零。多謝真正關心我哋嘅人，亦多謝鬧我哋嘅人，發生嘅我已經有足夠嘅懲罰。」

今日（17日）雯雯在IG宣布喜訊，表示目前困境已經安然度過。（IG圖片）

另外，早前雯雯曾疑因壓力爆煲而發表言論，並指「有一個仔確診autism plus hyperactivity 」，因而引來極大迴響。早前雯雯在IG限時動態發佈千字文，透露家中發生不幸事件，不但狗狗生病，其中一個仔仔患上自閉症，更有過度活躍的症狀，更意外跌爆耳朵，令她在照顧上心力交瘁。這番言論惹來誤會，令張致恒與雯雯日前（15日）於IG發文澄清，大仔5歲冇自閉，寫道：「我想澄清番天寶係冇自閉」。

張致恒真係好錫大仔張天寶。（IG：@stevencheung）