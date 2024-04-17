都美竹被爆呃單親媽媽錢　貼對話紀錄反擊︰我沒有做過的事情

曾在網上連環踢爆男星吳亦凡涉嫌誘姦等性醜聞的內地網紅都美竹，近日被一名聲稱為「冰點人a冰點」的單親媽媽發長文指控，稱被她詐騙誘騙了接近20萬人民幣，事件引起廣大討論。而都美竹繼對外表示目前事件已交由法院處理後，昨晚再度在社交網站發聲，並上貼多張與當事人的對話紀錄進行反擊，表明自己是清白的。

都美竹曾連環踢爆男星吳亦凡醜聞內幕。（微博圖片﹑都美竹微博圖片）

據「冰點人a冰點」公開的長文中指出，她前前後後轉帳了接近20萬人民幣給都美竹，而她亦講到明因都美竹表示會還錢，所以才肯借錢，但當自己需要用錢的時候，都美竹卻只肯還3萬人民幣，其他錢沒有還清，還將她拉黑、踢出粉絲群，令這位單親媽媽非常不滿，目前她已就事件已向公安機關報警處理。

「冰點人a冰點」上貼對話及轉帳記錄。（冰點人a冰點微博圖片）

面對這位單親媽媽的哭訴指控，都美竹亦不甘示弱，在社交網站上貼多張二人的聊天記錄，並用紅色線標框着重點，指出這位單親媽媽所說的承諾，就好像「我們一起承擔這事，不需要回任何回報」、「無需你償還，不要有任何壓力」、「是姐姐心甘情願」等。

都美竹上貼二人對話。（都美竹微博圖片）

而都美竹亦表示一直把對方視為好友，沒想到如今這一些真心話會變成刺向她的利劍：「我曾在微信明確說過「不用」，不知道為何現在變成了我再誘騙粉絲，被惡意造謠一些我沒有做過的事情，讓我感到很無奈，慶幸我有足夠的證據來證明自己的清白。」希望大家不要被謠言誤導。