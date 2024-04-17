《歌手2024》回歸傳集結多位海內外猛將　Blackpink成員同那英PK?

內地湖南衛視王牌節目《歌手》一直深受歡迎，不過自2020年播出最後一季，並沒有再推出該節目。而沒想到相隔四年後，《歌手2024》回歸，近日官方更在官網上貼大眾聽審團招募信息，更有傳節目組已初步確定了首發歌手名單，集結多位海內外猛將，未播已引來許多關注話題，在微博創下逾5千萬閱讀量。

《歌手2024》節目回歸。（《歌手2024》微博圖片）

早在去年的時候，已傳出《歌手》會即將捲土重來，但一直未等到官方確定，所以最後就不了了之。但近日節目組就在官方微博平台宣布節目回歸，並公開招募《歌手2024》大眾聽審團信息，揚言節目正式啟動。

而網上則盛傳節目組已初步確定了首發歌手名單，一共有七位，清一色都是唱得之人，卡司相當之強勁。包括有華語天后那英、華語天王陶喆、台灣唱將林宥嘉、新聲代力量單依純，還有日本搖滾歌手織部里沙、韓國女團Blackpink成員Rosé（朴彩英）以及美國流行天王Bruno Mars ，他們一同PK決戰。

那英﹑Rosé﹑林宥嘉傳參加節目。（視覺中國）

陶喆﹑單依純﹑Bruno Mars傳參加節目。（視覺中國﹑Bruno Mars微博圖片）

另外，有傳今年的賽制比起以往有變化，補位歌手方面增加至5位，其中一位被指是香港天王級歌手，唱功了得，人氣高等，還曾擔任過兩檔的音樂綜藝節目導師，根據這一些信息不少網民猜測是陳奕迅（Eason），因為其曾擔任過《中國最強音》及《中國新歌聲》導師，其他條件亦都相當吻合，盛傳他是第一位補位歌手，假若是真，絕對會威脅到那英的地位。

Eason傳是第一位補位歌手。（視覺中國）

而其他四位補位歌手則傳出是金海心、張鎬哲、邰正宵以及一位知名黑人歌手，相當神秘。另傳節目在5月開始錄製並播出，節目未播已經引來微博開創多個話題，總共創下逾5千萬閱讀量，相當驚人。