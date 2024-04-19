31歲前華姐冠軍吊帶小背心曬逆天長腿極吸睛　曾傳因得罪視帝被雪

現年31歲鄧佩儀於2013年參加華姐奪得冠軍後加入TVB，拍攝過不同劇集後，再2021年《換命真相》中首次擔正，因而被指受TVB力捧。去年鄧佩儀宣布離巢TVB後，返回加拿大進修及發展。鄧佩儀近期不時在Instagram上載性感照，現正身在洛杉磯旅行的她，穿上吊帶小背心迷你裙曬逆天長腿。

鄧佩儀是《2013年度國際中華小姐競選》冠軍（視覺中國）

當年被指樣子與陳慧琳有幾分相似（視覺中國）

鄧佩儀近期不時在Instagram上載性感照（IG圖片）

鄧佩儀昨日（18日）在IG分享靚相，她寫道：「What's up LA~ #GTtraveldestinations」，並上載了兩張穿上黑色吊帶迷你短裙的性感照，一對逆天長腿極吸睛。有大批網民大讚鄧佩儀狀態極佳：「超美超有氣質」、「春色宜人」，不過亦有人留言問：「真的不拍戲了嗎？」

鄧佩儀於IG分享了兩張穿上黑色吊帶迷你短裙的性感照（IG圖片）

曬逆天長腿！（IG圖片）

鄧佩儀早前在UBC（英屬哥倫比亞大學）尚德商學院修讀工商管理系學士學位及有關電影製作課程，去年終於畢業。鄧佩儀於年初曾在IG分享畢業喜悅，留言指：「2023…最難忘的事就是畢業典禮！2024…想多嘗試新事物，繼續成長，期待2024。」

選美出身的鄧佩儀，絕對是美貌與智慧並重（IG@gloriapuiyeetang）

鄧佩儀在《換命真相》擔正後，便向公司請假返加拿大，選擇重回校園，當時已有不少網民不解為何要放棄演藝事業選擇進修，更因而感到可惜。當時有傳媒一度傳鄧佩儀因表現失準及跟同劇演員譚俊彥、張頴康不和而被雪藏。不過後來鄧佩儀終於回應離巢傳聞，她表示，疫情讓大家的人生變得不容易，也改變了許多人的心態，她也不例外，「疫情的幾年除了經歷著不同的困難，我也經歷了親人的離世。其實這麼多年來離開加拿大，我長大的地方，到香港工作一點都不容易。種種的原因讓我拍完《換命真相》後，請了假回加拿大完成我一直想完成的學業和探望家人。」

鄧佩儀曾備受無綫力捧，在《換命真相》中首次擔正女一，還協助拍檔譚俊彥憑此劇奪得視帝（《換命真相》劇照）