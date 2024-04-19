吳鎮宇兒子Feynman不滿金像獎賽果　為撐黃子華輸身家？

第42屆金像獎賽果塵埃落定，影后為首次得獎的余香凝，而影帝則是第6次得獎的梁朝偉。吳鎮宇今屆雖未有入圍，但其兒子Feynman吳費曼原來相當關心賽果，更稱自己因此「輸了成副身家」。



兒子Feynman貼爸爸黑白照劃清界線 吳鎮宇：是一個可悲的活著！

Feynman在《爸爸去哪兒2》中非常可愛。（節目劇照）

Feynman小時候跟吳鎮宇拍《爸爸去哪兒2》，廣為觀眾熟悉。（資料圖片）

黃子華今年憑破億票房的電影《毒舌大狀》中，林涼水一角首度獲提名金像獎「最佳男主角」，惜鎩羽而歸。力撐子華封帝的吳鎮宇兒子Feynman吳費曼，在IG發文連環炮轟勁失望：「把屬於我推的金像還給他」及「為甚麼突然感覺生命沒有意義，彷彿天空成灰色，我是真的為你哭了。海雖然依然那麼好跳，現在卻看起來更好跳了。子哇（華）哭，沒得男主獎，明天星期一。三重打擊再見了各位。最後只是想說黃子華我把我整個身家都賭你身上，我倆把結他都賭上了」。

憑《毒舌大狀》提名「最佳男主角」獎的黃子華。（陳順禎 攝）

近年吳費曼經常在網上發表個人意見惹起爭議。（微博圖片）

吳鎮宇兒子Feynman吳費曼相當不滿黃子華失落影帝。（微博圖片）

吳鎮宇兒子Feynman吳費曼相當不滿黃子華失落影帝。（微博圖片）

其實日前Feynman因貼出爸爸吳鎮宇黑白照，引起網上熱烈討論，更令吳鎮宇罕有發文回應怒斥兒子：「我家兒子，吳費曼最近又出現在微博，頻上熱搜．當然小孩子的瘋言瘋語，大家也會一笑而過，但作為家長的我，發現有一點是要教育一下的，就是不能用微博來刷存在感，為博取別人的眼光而活，是一個可悲的活著！」

吳鎮宇兒子Feynman吳費曼發微博，竟有一張吳鎮宇黑白照。（微博：@REAL吳費曼）

吳鎮宇兒子Feynman吳費曼不久後即編輯微博刪去黑白照。（微博：@REAL吳費曼）

向佐都有留言俾吳鎮宇兒子Feynman吳費曼。（微博：@REAL吳費曼）