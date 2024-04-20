華晨宇首登陸香港開個唱　中環設「火星樂園」舞台視覺效果超震撼

內地人氣歌手華晨宇即將在下月（5月24至26日）於香港中環海濱活動空間舉行為期三天演唱會，這是他期待已久的《2024華晨宇火星演唱會》的其中一站。由於這是他第一次來到香港舉行個人演唱會，因此他決定將今次巡演的舞台模式「火星樂園」舞台原汁原味搬到香港，希望與歌迷一起歡度。

花花即將在香港舉行演唱會。

這次在香港舉行演唱會，對於華晨宇來說是非常重要的演出，是次演唱會將會延續「火星」獨創的戶外樂園模式，因而選取了中環海濱活動空間作為舉行場地，讓火星人（華晨宇粉絲名稱）們可以跟巡演首站烟台站去看日出的演唱會一樣，與花花一起伴海聽風，欣賞黃昏。值得一提是這次「火星樂園」舞台不單可以讓觀眾看到震撼視覺演出，而且更真的像火星之城般，設有獨創的「主舞台」和「家舞台」既能夠相連，又可以獨立存在。因此，在2023年的巡演中，花花便曾經利用這個舞台跟粉絲一起慶祝生日、玩遊戲，甚至打麻將等，充分發揮「花火」互動，絕對令人意想不到。

舞台設計特別花心思。

花花唱歌了得，擁有許多粉絲。

華晨宇（花花）既是歌手同時亦是一名作曲家、音樂人，以至LGD和平精英電競隊員等多重身份，才華橫溢。自2013年參加《快樂男聲》獲得年度總冠軍出道之後，他便憑藉獨特的音樂風格和出色的表演技巧享譽中外，深受廣大樂迷喜愛。2018年他在北京鳥巢體育場連續舉行兩場火星演唱會，出道至今共發表5張音樂專輯，在海內外取得優異成績，成為華語樂壇中流砥柱的歌手。