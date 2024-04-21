「亞洲第一美」大曬700萬勞斯萊斯　嫁富商榮升闊太住半億豪宅

韓國女星Clara（李成敏）曾被美國雜誌《MODE》評為全球第二美、亞洲第一美，擁有精緻五官精緻及凹凸有致好身材的她是不少男士心目中的女神。Clara在2019年與美籍韓裔企業家閃婚後未有減產，依然活躍於幕前，更不時在社交平台大曬貴婦生活。日前Clara在IG曬出一系列靚相，並寫道：「My pink baby 💕 #rollsroycecullinan」

Clara（李成敏）曾被美國雜誌《MODE》評為全球第二美、亞洲第一美。（IG@actressclara）

完美身材！（IG@actressclara）

女神！（IG@actressclara）

婚後依然活躍於幕前。（IG@actressclara）

依然好Fit！（IG@actressclara）

相中所見，身穿Chanel斜膊連身裙襯黑色長靴的Clara，孭着價值約8萬港元的Chanel手袋，與新買的豪車勞斯萊斯留影，白色車身配以粉紅色內飾，再刻上「Clara」的名字，而且是定制系列，估計至少700萬港元，價值不菲！

Clara與新買的豪車勞斯萊斯留影。（IG@actressclara）

身穿Chanel斜膊連身裙襯黑色長靴的Clara，孭着價值約8萬港元的Chanel手袋。（IG@actressclara）

白色車身配以粉紅色內飾。（IG@actressclara）

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Clara在2019年宣布閃婚榮升人妻，其後韓媒起底Clara神秘老公身分，原來對方是比Clara年長兩歲的的美籍韓裔企業家Samuel Hwang，早於2009年開始在內地開辦教育事業，亦有在韓國設立投資公司，婚後兩人入住首爾高級豪宅「Signiel Residences」，市值超過5000萬港元！近年Clara專注在內地發展，她亦不時大曬奢華生活，除了周圍飛旅行之外，還經常出席晚宴及品牌活動，手上的巨型鑽戒同Hermès手袋都十分搶鏡！

Hermès手袋。（IG@actressclara）

手上戴着巨型鑽戒！（IG@actressclara）

貴婦慶祝生日。（IG@actressclara）

拎住Hermès手袋睇法拉利跑車。（IG@actressclara）

近年Clara專注在內地發展。（IG@actressclara）