美食新聞報道｜佘詩曼力捧嗱喳麵　黃嘉雯嚐「阿Bob麵」有乾坤

由黃婉曼、蔡雪瑩、陳嘉倩擔任主播，夥拍4位「美女試食員」︰倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）及伍倩彤（Gillian）主持的全新飲食節目《美食新聞報道》 明晚（25日）首播，Carmaney會率先介紹一間位於太子的人氣車仔麵檔，每日賣出至少400碗麵。當中一款「阿Bob麵」，更是以藝人林盛斌（阿Bob）命名。

「阿Bob麵」備受阿佘、阿Bob推崇。

Carmaney話該款麵賣相已夠吸引，碗面鋪滿厚厚芫茜，最合一班芫茜控。重口味湯底由鹵水汁、咖哩汁加清湯三合一而成，她說︰「因為阿Bob每次嚟都叫同一款麵，所以改咗佢嘅名，碗麵有6個餸︰蘿蔔、春卷、豬大腸、豬粉腸、紅腸、豬腩肉，每款都好入味。」原來視后佘詩曼都是該款麵的捧場客，還貼相在社交平台分享。

Carmaney試食一款「阿Bob麵」。

節目其中一環節「故事味緣」，解構餐廳背後連繫的故事。明晚登場是私房菜主廚、人稱「鬍鬚佬」的林國興，他打理的小店有「三猛」，分別是用料猛、火喉猛及背景猛。原來鬍鬚佬本來是江湖大佬，金盆洗手後投身飲食業。

鬍鬚佬在節目中透露15歲在澳門一間酒店當學廚，誤入歧途後成為大佬，他說︰「結婚之後想屋企人安心，唔想自己每日凌晨先返屋企。」他的私房菜受識飲識食客人追捧，訂枱最快都要一個月，三款招牌菜︰爵士湯、棟篤雞、冰鎮咕嚕肉，試過的人讚不絕口。每晚特別環節；亦是最受食客期待的，就是鬍鬚佬煮完餸後，出來跟各人祝酒及合照，情況仿如歌星出場encore般受歡迎。