Loong 9｜成團後首個公開活動　粉絲想近距離接觸要先使4位數？

上月9日，TVB與優酷合辦的選秀節目《亞洲超星團》澳門舉行「成團之夜」，得到第1至9名的練習生被賜團名「LOONG 9」﹗隨後內地公司再宣布加入三位成員，共12名成員首個公開活動選擇在香港舉行，更與粉絲來個近距離接觸。



Loong 9本由勝出的9位成員組成，分別有：奧利 、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁。（Loong9微博）

Loong 9 成軍後連日來成日熱話。（Loong9微博）

及後加入張鎬濂、郭殿甲、陳鑫昊。(陳順禎 攝)

《亞洲超星團》總決賽由奧利大熱奪得第一名 、第二名李權哲、第三名冼靖峰 、第四名江信熹、第五名梁詩煜、第六名白子奕 、第七名文佐匡、第八名黃奕斌和第九名陳梁，相隔幾日內地公司再宣布加入三位成員張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊，分別組成Loong9-S及Loong9-V，並宣布三人以Loong 9非限定團成員的身分參與活動。

「Loong 9」的官方社交平台宣布集訓正式開始。(微博圖片)

3張相片中完全不見香港的3位「Loong 9」成員。(微博圖片)

及後Loong 9官方社交平台宣布Loong 9正式集訓，有眼利的網民發現相中只有內地的九位成員，香港的三位成員一度不見影，立即引來外界猜測三位香港成員是不是已經被踢走。但一眾粉絲可以放心，Loong 9首個公開活動將於4月28日舉行﹗

4月28日將舉行Loong 9成軍後首個活動。

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12位成員包括奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌、陳梁、張鎬濂，郭殿甲和陳鑫昊將出席「Loong9 拍手簽名會」，會以勁歌熱舞表演展露集訓成果，為團體未來發展打響頭炮。與現場觀眾傾計交流，分享自己首次在商場表演感受，更與歌迷近距離大玩精彩遊戲作近距離接觸。最後12位成員逐一為在場過百位歌迷送上親筆簽名，並用拍掌方式答謝歌迷一直以來的支持。商場公開換證方法，要先做會員，再消費$1500元方可換領「Loong9拍手簽名會」電子通行證一張。