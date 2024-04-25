前TVB花旦進軍內地擔大旗演抗日話劇　坦言挑戰極大︰跳出舒適圈

李施嬅（Selena）在2019年離開效力15年的TVB後，勇闖荷里活發展，去年憑台慶劇《新聞女王》中張家妍一角再度爆紅，雖然最後失落視后，但其出色演技大獲好評，在內地的工作機會亦增多。日前李施嬅在微博公開最新動態，原來她將會在內地出演話劇，今次亦是她首度在內地演話劇，她亦坦言是一個極大的挑戰：「我考慮了很久，要不要接，有沒有能力做好，因為普通話還有很多提升空間。」

李施嬅（Selena）去年憑台慶劇《新聞女王》中張家妍一角再度爆紅。（IG@selenaleelalee）

李施嬅在劇中飾演張家妍。（微博@李施嬅selena）

雖然最後失落視后，但其出色演技大獲好評。（資料圖片）

離巢後勇闖荷里活發展。（微博@李施嬅selena）

在內地的工作機會增多。（微博@李施嬅selena）

李施嬅參演的諜戰題材話劇《向延安》，改編自作家海飛的高分同名長篇小說，以1937年淞滬會戰（又稱八一三戰役）為時代背景，爆發於1937年8月13日的淞滬會戰，是中國抗日戰爭中第一場大型會戰，而話劇就講述了主角在險象環生的上海的革命之旅。日前《向延安》在上海舉行發布會，李施嬅與一眾演員一起出席，話劇將於5月27日上海解放75周年紀念日舉行世界首演，並在七一期間於北京國家大劇院演出。

諜戰題材話劇《向延安》改編自作家海飛的高分同名長篇小說，以1937年淞滬會戰（又稱八一三戰役）為時代背景。（海報）

李施嬅與一眾演員一起出席發布會。（微博@李施嬅selena）

首次在內地演話劇。（微博@李施嬅selena）

她亦坦言是一個極大的挑戰。（微博@李施嬅selena）

出生於香港富裕家庭的李施嬅，兒時隨家人移民到加拿大多倫多，直至2003年回港參選港姐而入行，但原來她與上海甚有淵源：「我跟上海其實有很多緣份，我親愛的外婆是上海人。1937年，她就在上海生活。我的媽媽也在上海出生。通過出演這部話劇，我可以親身感受到我外婆在上海那段時期的生活，特別有感觸，同時也心疼她。戲劇是可以把人與人之間的距離拉近的，就算外婆已經去世了，我也有一種和她的距離拉近的奇妙感覺。我相信她在天上也會很開心。昨天和媽媽通電話，她也很感動，並且馬上就教了我一句上海話，這也是她第一次教我上海話。#謝謝媽媽給力#」

李施嬅在2003年參選港姐而入行。（視覺中國）

李施嬅媽媽都好支持！（微博@李施嬅selena）

最後李施嬅亦有感謝主辦方及導演對她的信任：「感謝主辦方，感謝導演對我的信任，讓我又變回#跳出舒適圈的李施嬅#了。也讓我更理解我最親的人們的經歷和成長。 我會努力學習，拼盡全力做到最好！#李施嬅向延安# 也期待能有你們一起見證。5/27-6/1 上海演出。6/28-7/1 北京演出。」網民都紛紛留言表示期待！

期待！（視覺中國）