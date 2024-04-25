愛回家｜龍家接連離巢變人丁單薄　網民：急召Joe回家人選竟然係

TVB的處境劇《愛·回家之開心速遞》最近頻頻有藝人離巢，繼之前熊心如（蘇韻姿 飾演）及龍力士（鄭世豪 飾演）宣布離巢後，日前連「接龍CPU」（譚坤倫 飾演）都宣布離巢北上發展。

蘇韻姿的未有正面回應離巢一事，更惹人揣測。（IG@andreaso_）

在《愛回家》飾演「細龍生」的鄭世豪。

龍家方面不停有人離巢令到人丁單薄，大房方面最齊人，還有吳家聰（歐瑞偉 飾演）、龍力蓮（林淑敏 飾演）及龍力王（李偉健 飾演）；而二房方面流失的人最誇張，只剩下二太佘秀琴（蘇恩磁 飾演）還在，她的兒子鄭世豪、媳婦雷珍妮（陳偉琪 飾演）、表妹佘愛詩（岑杏賢 飾演）等人都已經離開TVB；三房方面三太白天娥（樊亦敏 飾演）亦有一對兒女，女兒龍作蜜（何艷娟 飾演）亦已經離巢，只剩下兒子龍舟（Joe）從未登場，一直都是只聞其名，而樊亦敏於劇中亦把龍璟風（陳浚霆 飾演）當自己兒子來疼。

雖然陳思圻已經離開《愛．回家》劇組已經2年多，但仍然會不時與「龍家人」鄭世豪及蘇恩磁（龍二太）聯絡。(ig@chengsaiho)

《愛回家之開心速遞》龍家大小姐（林淑敏）與送水輝（許家傑）穿上中式禮服氣派十足。（IG：@sukman_lam）

不少《愛·回家》的劇迷都覺得最近流失的人有點多，龍家已經花果凋零，應該要找新血加入，更有網民認為：「Joe不得不出場了，你們看白天娥樊亦敏都這麼瘋狂了，這兒子Joe再不出來，就真的不能推動劇情啦，你們看她做夢都想做大太太了。」其實她的兒子Joe的人選網上近年都一直在流傳是丁子朗，但一直都未見Joe有出場，大家亦開始慢慢忘記此事。

龍家愈來愈少人。(節目截圖)

三太一直都當龍璟風係自己個仔，但因為離巢人數愈來愈多，網民覺得應該急召JOE出現。(節目截圖)

龍家三太兒子Joe Lung，雖然這個角色經常被提及，但卻是長期失蹤，絕對是隱藏人物！有指丁子朗或會出演此角色。（Instagram/@karl_ting）

上月網上有一段影片流傳表示是「官方訊息」，指《愛·回家》三太的兒子Joe終於加入了劇組：「joe已經進組了，卻沒有透露名字，大家盲猜的和希望的都是他！最終會是他嗎？」而片段中的人選正是丁子朗，與早年流傳的人選吻合，未知最後是否真的落實由丁子朗來出演Joe一角。其實他亦十分適合出演這個角色，劇中講到Joe在外國留學一直未有回來龍家，而丁子朗現實中亦是從海外回流香港發展，相信要他飾演留學生必定沒有難度。加上年初在盤菜宴時，樊亦敏對丁子朗的「心心眼」程度，若他真的飾演Joe，相信樊亦敏應該很樂意。

年初在盤菜宴時，樊亦敏對丁子朗的「心心眼」程度。（資料圖片）

年初在盤菜宴時，樊亦敏對丁子朗的「心心眼」程度。（資料圖片）

樊亦敏面對著丁子朗及黃奕斌，未啜就已經「倒地」。(節目截圖)

丁子朗主動啜走樊亦敏的紫菜來繼續遊戲。(節目截圖)