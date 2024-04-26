向太陳嵐九龍塘豪宅家中浴室滑倒　大腿骨斷裂入院做手術畫面曝光

向華強太太陳嵐（向太）近年積極經營社交平台，不時拍片分享奢華生活，富婆形象深入民心。不過今日（26日）向太突然發文透露自己日前於家中浴室滑倒，大叫半小時都沒人發現，其後入院檢查後發現大腿骨斷裂，需做微創手術，她上載影片並苦嘆：「我明明很善良，可世間疾苦一樣都沒放過我。」

向太近年積極經營社交平台。（影片截圖）

向太曾拍片公開九龍塘獨立屋。（影片截圖）

客廳同飯廳是相連設計。（影片截圖）

向太苦嘆：「我明明很善良，可世間疾苦一樣都沒放過我。」（影片截圖）

向太透露前幾日在浴室沖涼時不慎滑倒。（影片截圖）

令她痛到站不起來。（影片截圖）

片中所見，向太由救護員用擔架抬上救護車並送到醫院，她透露前幾日在浴室沖涼時不慎滑倒，令她痛到站不起來，但由於浴室門是關着的，她大嗌救命嗌了半小時才有人聽到，當時家人想打999叫救護車，但向太擔心救護車的聲音會引起不實猜測，為了不佔用公共資源，她當晚在浴室完全沒動，直至第二日早上才叫私人醫生來看，而向生亦一直在她身邊守護她。

但由於浴室門是關着的，她大嗌救命嗌了半小時才有人聽到。（影片截圖）

當時家人想打999叫救護車，但向太擔心救護車的聲音會引起不實猜測，為了不佔用公共資源，她當晚在浴室完全沒動，直至第二日早上才叫私人醫生來看。（影片截圖）

向生亦一直在她身邊守護她。（影片截圖）

向太陳嵐同向華強一向恩愛。（微博@向太Tiffany陳嵐）

向太入院檢查後發現是大腿骨斷裂，需要做手術，手術從晚上10點開始，直至第二日凌晨3點半才結束，手術過程足足五個半鐘！向太直言非常痛，共打了兩次止痛針，整晚只瞓了1個鐘，但她全程都沒流一滴眼淚。向太透露現時大腿有1根很長的鈦金屬管和4根髓釘：「我現在是真正名副其實的『鋼鐵女俠』了」。為了早日康復，向太術後第一日就落床練習走路，連醫生都嚇親，但她就認為要趁黃金期努力康復：「我覺得這次人生終極目標一定要達到，要恢復正常，有點小挫折無所謂，要笑對挫折，笑對人生。」

向太入院檢查後發現是大腿骨斷裂，需要做手術，手術從晚上10點開始，直至第二日凌晨3點半才結束，手術過程足足五個半鐘！（影片截圖）

向太透露現時大腿有1根很長的鈦金屬管和4根髓釘：「我現在是真正名副其實的『鋼鐵女俠』了」。（影片截圖）

為了早日康復，向太術後第一日就落床練習走路。（影片截圖）

努力康復。（影片截圖）

樂觀面對。（影片截圖）

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