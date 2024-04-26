舊愛ToNick恆仔被爆偷食化妝師Kylah　譚杏藍：唔想追究真定係假

譚杏藍（小花）自去年宣布跟拍拖10年的ToNick主音趙善恆（恆仔）分手後，專心投入工作，不足兩個月便升呢做業主，亦同現任男友Ronald 展開新同居生活。不過早前恆仔於社交平台自爆受抑鬱病困擾「爭啲想走」，又暗指小花一腳踏兩船，事件引來網民關注。其後事件出現大逆轉，網傳趙善恆才是「派帽者」，早在2021年經已偷搭小花好友兼其化妝師Kylah，譚杏藍卻長期被蒙在鼓裏慘成受害者。



小花承認與前度男友趙善恆已沒聯絡。（陳順禎攝）

譚杏藍今日（26/4）現身銅鑼灣出席明星二手買取店活動，她就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實我同佢已經再冇聯絡，加上大家都好忙，我諗係人生嘅路途上，大家都向緊唔同嘅方向已經行緊，咁所以聯絡就冇，再加上我同前公司已經完咗合約，因為以前我係同佢同一間公司，咁變咗就更加難啲會見到面。（傳戀上你好朋友化妝師Kylah？）關於佢哋嘅感情，就交返畀佢哋回應，因為我自己係唔知道太多，咁同埋我冇再去追究呢一件事。化妝師以前係我好朋友嚟，咁同埋佢已經移民咗好多年，同埋佢移民咗咁耐，我哋已經好少聯絡。（當時有冇追問化妝師事情真假？）因為我又唔想追究真定係假，因為而家我有男朋友，咁所以而家我要着重呢一段感情，變咗我係好少諗返以前嘅事。」

小花今晚出席明星二手買取店活動。（陳順禎攝）