「東張女神」自爆不幸生蛇　學霸港姐家境富裕爸爸係內地傢俬大王

現年29歲的王嘉慧（Cathy）在2021年參選港姐時入圍最後五強，落選後簽約TVB發展，因主持節目《東張西望》而為人熟識，成為「東張女神」之一。日前王嘉慧在IG大曬去新加坡旅行的靚相，身穿露膊粉紫色裙的她在櫻花樹下打卡，靚人靚景的畫面獲網民大讚。不過今日（26日）王嘉慧突然自爆不幸「生蛇」：「估唔到旅行完返嚟就生蛇，又痕又痛。真係要開始好好照顧自己身體，好好休息，希望快啲好返，繼續努力工作。」

王嘉慧參選《2021香港小姐競選》入行。（資料圖片）

王嘉慧因主持節目《東張西望》而為人熟識。（電視截圖）

王嘉慧之前彎腰採訪時徘徊在走光邊緣。（電視截圖）

王嘉慧在節目中大騷好身材。（IG@cathy_kww）

日前王嘉慧在IG大曬去新加坡旅行的靚相，身穿露膊粉紫色裙的她在櫻花樹下打卡。（IG@cathy_kww）

突然自爆不幸「生蛇」。（IG@cathy_kww）

港姐出身的王嘉慧入行後機會多多，憑主持《東張西望》、《通靈之王》、《LAW霸女神》而備受關注，她亦有參演《新聞女王》、《逆天奇案2》、《黑色月光》等，她在《逆天奇案2》中飾演賀永權（林景程飾）的情婦Jenny，被大婆（吳沚默飾）捉姦時未有退讓，更與對方拉扯對罵，與平時斯文形象反差極大。

王嘉慧主持過兩輯《通靈之王》。（IG@cathy_kww）

王嘉慧在節目《LAW霸女神》中運用到法律知識。

參演《新聞女王》。（IG@cathy_kww）

王嘉慧稱與佘詩曼合作覺得很感動，因為自己小時候睇電視裡面的偶像，現在卻可以見到真人。（IG@cathy_kww）

在《逆天奇案2》中飾演「小三」。（劇照）

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其實王嘉慧不但有樣有身材，出身富裕家庭的她，爸爸是有「內地傢俬大王」之稱的王亞明，是著名傢俱公司創辦人，公司曾在美國上巿，擁有約300多間加盟店。而王嘉慧本身亦是一名學霸，她曾就讀聖保羅男女中學，其後到英國升學，在倫敦大學學院讀心理學系，並以一級榮譽及「Dean's honours list（獲院長嘉許名單）」成績畢業。王嘉慧回港後在香港中文大學讀法律系碩士，她還考獲健身教練專業資格。王嘉慧曾在TVB節目《樓價有得估》中公開自己的西九龍豪宅，令主持鄭裕玲都大表羨慕。

王嘉慧有樣有身材。（IG@cathy_kww）

好Fit！（IG@cathy_kww）

有樣有身材。（IG@cathy_kww）

王嘉慧爸爸是有「內地傢俬大王」之稱的王亞明。（IG@cathy_kww）