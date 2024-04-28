第一代「晶女郎」關秀媚自揭已離婚　曾因捲醉駕風波入獄14日

90年代性感女神關秀媚與邱淑貞同屬第一代「晶女郎」，她在《黑馬王子》中飾演「沙律」，及在《賊王》中飾演任達華「情婦」，僅穿內衣被嚴刑逼供一幕，至今仍為觀眾津津樂道。但她自從2006年拍完由王晶執導的內地劇集《暴雨梨花》後就全面退出演藝圈，甚少在幕前出現。日前罕有現身曾志偉舉辦的生日慈善素宴，接受資深傳媒人汪曼玲訪問時透露會有新搞作後，今日（28日）有傳媒爆出，關秀媚已離婚，並計劃重啟演藝事業。

關秀媚｜關秀媚在電影《黑馬王子》中飾演「沙律」一角！（《黑馬王子》劇照）

關秀媚｜關秀媚在《賊王》中飾演任達華之「情婦」，加上戲中的大尺度演出成功引起觀眾關注，並令她人氣急升！（《賊王》截圖）

現年58歲的關秀媚接受傳媒訪問時透露，過去對感情事都低調處理，就連當年結婚都沒有宣布。被問到是否仍與比自己小7歲的李煒尚愛情長跑中，關秀媚大方回應已經離婚，既然被問到就無必要隱瞞，而現時已經放下了離婚一事。至於是否出現了第三者，關秀媚表示有很多事情發生，對自己來說都是一種體驗，有些事亦需要自己去尋找答案，並學懂與自己和解及隨緣自在。

關秀媚出席慈善齋宴時接受汪曼玲訪問。（影片截圖）

在事業高峰期，關秀媚於2002年因涉嫌醉酒駕駛及涉嫌找當時的男友頂罪而被捕，後來被判串謀妨礙司法公正入獄14日。關秀媚疑因這事令星途被毀，出獄後沉寂了一段日子，之後一度嘗試復出，參演了由王晶執導的電影《黑白戰場》，之後拍過內地劇集《暴雨梨花》，其後便隱退幕前全面息影。

關秀媚與比自己小7歲的男友李煒尚譜「姐弟戀」，拍拖超過15年依然感情穩定。（edwardvoon74＠IG）

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