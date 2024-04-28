唱作歌手力臻身兼中學老師4年屢受質疑　不獲校方續約感灰心失落

本名黃力臻的唱作歌手力臻，身兼中學數學老師一職，除此之外他亦操得一身肌肉，而出道以來歌手與老師形象似乎有著矛盾，他亦積極在兩者間取得平衡。不過近日，力臻就在社交平台表示，自己不被續約，正每天倒數著教師身份，即將失去教席。



歌手力臻幾年來身兼老師及歌手一職，在有限的空間下積極取得平衡。（IG@lagchun）

力臻早前去東京演出。（IG@lagchun）

28歲的力臻在香港中文大學就讀數學及數學教育雙主修學系，一直以來對唱歌有濃厚興趣，入行前在不少比賽取得佳績，正常準備出道之時，父親卻突然離世，他於是去直資中學教數學。不過掙扎一輪，力臻決定不放棄唱歌理想，兩邊並行，更在作品中包辦曲、詞、編、監，相當有才華。不過教師一向是個保守的行業，外間對老師形象有很多既定規限，力臻都曾在訪問中透露過，某些創作題材不能寫、某些較暴露的衣著不能穿。即使他之後轉為Part time教師，但這些壓力都沒有減少。

力臻從小喜歡音樂，雖然因父親離世一度令他打消歌手念頭，但最終卻因處理父親遺物時的發現，令他重燃這個夢想。（IG@lagchun）

力臻早前獲邀與古巨基合唱《Can We Try》。（IG@lagchun）

IG擁有3萬幾追蹤的力臻，早前才在社交平台表達身兼兩職的難處和委屈，他說：「1. 一黎帳號好難private 公開比學生比人批評我師生關係不恰當 由於我跟唔到個logic 所以我可以不理會；2. 開名同學生評論我既外表打扮 話我不像教師 就正如教導學生對人要評頭品足 但我自問恰當」他覺得這些都在告訴他，教育行業未必需要自己，但他不想突然少了個舞台，又坦言：「打呢段字既過程盛載著我幾多委屈的眼淚💧呢2個身份背負著的壓力 我承受左4年 因為牛唔飲水唔撳得牛頭低 但不代表你們的想法才是正確 我希望我的教學 係遠超於學校之內」

力臻坦言自己會因衣著打扮被評論不似老師，圖中是他早前出席沙灘音樂節的打扮。（IG@lagchun）

力臻一直有做好老師身份，如DSE前夕他就提同學仔記得帶計數機。（IG@lagchun）

雖然獲不少人支持，不過在出Post數日後，亦即他推出新歌《跳跳虎》的同時，他被學校告知不獲續約，表示：「最後不獲續約，決定做返自己。」他過往會特地貼出自己的教師穿搭造型，問：「我今日打扮似唔似老師？」如今他決定開始倒數自己的教師身份，指尚餘45日。

力臻近日推出新歌《跳跳虎》。（IG@lagchun）

由於打扮和外表屢受質疑，早前力臻貼出自己的教書造型，開設了「我今日打扮似唔似老師？」自拍系列。（IG@lagchun）

其後力臻再發文，坦言最失落莫過於失去同學生相處的空間（即課室），又說：「儘管呢幾年承受幾多同事間嘅揶揄 對我平常外表上嘅質疑 以至到歌手身份對學生嘅不良影響 為咗可以繼續以教數學同學生分享生命哲學 我每日都同自己講頂住 當得知我嘅Part-time 教席真的不獲續約後 要面對嘅係再沒有課室成為我其中嘅一個舞台」他說自己過往每日如是的教學，再在課後做音樂，可能真的未能完城校內眾人期望、無法做到完美稱職的老師，他為此將好好反省。雖然現實一盆冷水照頭淋，不過力臻並不想放棄，他說：「我會繼續不停尋找可以容納我教學嘅空間 因為除咗好鐘意做音樂 我都真係好鐘意教書」

力臻真的喜歡教書，在IG拍片教做數學題。（IG@lagchun）