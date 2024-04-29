76歲葉麗儀零架子與歌迷接觸　竟被網民近距離拍攝真實狀態曝光

現年76歲的葉麗儀憑一曲《上海灘》紅遍華人社區，但她移居澳洲多年，只偶然回港工作，歌迷們要見她一點都不容易。不過，近日她就擔任《港樂50.友弦樂聚》的三場紅館音樂會表演嘉賓，這個活動是為了慶祝香港管弦樂團成立50周年，邀得林憶蓮、葉麗儀、倫永亮、陳潔靈等歌手演唱。

葉麗儀（中）專誠回港參與香港管弦樂團的演出。（資料圖片）

葉麗儀與陳潔靈合唱。（IG@numberonepr）

葉麗儀在台上的狀態也絕佳！（IG@numberonepr）

葉麗儀步入紅館前，被一眾守候多時的歌迷捕獲，小紅書用戶「香港趙大拿」就拍了幾條當時的短片。有別於葉麗儀在舞台上最愛的旗袍造型，她身穿休閒的花花外套、窄身牛仔褲，捧著紙袋從遠處走近，身旁並沒有保鑣。見到歌迷們迎接自己，葉麗儀都有揮手示好，當他們索取簽名時，葉麗儀表示手上正拿著東西，要先放下。

葉麗儀憑《上海灘》紅遍華人社區。（VCG）

葉麗儀離遠見到有歌迷迎接自己都馬上揮手示好，並示意手上拿著東西，要先放下才可簽名。（小紅書@香港趙大拿）

葉麗儀甚少於香港露面，歌迷見到她都十分興奮。（小紅書@香港趙大拿）

之後的另一條短片中，葉麗儀果真停下來輪住幫歌迷在手幅、門票上逐一簽名，她雖然戴著口罩、滿頭銀髮，但仍相當高貴，稱得上是優雅地老土。從片中可見，拍片者和她完全是零距離，當工作人員問其中一位歌迷有買票嗎，對方說有，更說後天都會再來；葉麗儀聽到對方的話更笑說：「嘩！那麼厲害！」絕對是非常親切友善。

滿頭白髮的葉麗儀，雖然戴著口罩，但仍貴氣十足，且精神奕奕。（小紅書@香港趙大拿）

葉麗儀非常友善親民地為歌迷簽名，完全零架子，讓網民驚訝與內地藝人非常不同。（小紅書@香港趙大拿）

葉麗儀知道歌迷一連幾晚支持自己，更誇獎說：「嘩！這麼厲害！」（小紅書@香港趙大拿）

拍片者一睹其風采後表示：「歌曲《上海灘》原唱葉麗儀老師，現場在唱片海報上逐個簽名，熱情親切的跟我們交流，真的是一位德藝雙馨的老藝術家！」網民對於葉麗儀的狀態也是相當驚歎，尤其是她的步姿輕盈，體態苗條，根本完全不像一位長者。網民留言：「她怎麼養生的？」、「第一代天后啊！」、「老師狀態超好！」、「體態沒有變化，還是那麼苗條，她都已經快80歲啦！」、「身材太好了！」