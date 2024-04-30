75歲顏國樑年初曾昏迷15日　老婆霍潔貞親述搵師傅「續命」

曾於TVB經典處境劇《香港81》飾演「陳積」，現年75歲的顏國樑，2022年自揭患上第三期鱗狀細胞癌導致聲帶失去低音。近日與闊別螢幕30年的太太霍潔貞，罕現身受訪，講述年初走過鬼門關一事時仍猶有餘悸。



顏國樑之前接受鄧英敏YouTube頻道「老友鬼鬼」訪問時面容略帶憔悴。（YouTube截圖）

顏國樑氣息變得好好多。（影片截圖）

顏國樑太太霍潔貞罕有現身。（影片截圖）

顏國樑精神比以前氣色好，接受化療及免疫治療後，今年一月初又遇癌症復發，昏迷留院半個月險入鬼門關。顏國樑與太太霍潔貞罕有合體現身，擔任梁思浩節目《直播靈接觸》嘉賓。顏太霍潔貞曾當藝人但息影近30年，近年一直陪伴老公對抗病魔。回想當日顏國樑入院：「嗰陣入去已經昏迷要搶救，搶救十幾分鐘後醫生話情況穩定啲，但隨時會再惡化轉差，要送去加護病房。」

梁思浩指回憶年初得知顏國樑出事：「嗰15日真係生死邊緣，你真係要多謝太太。」

顏國樑回憶昏迷時「見到的」片段。（影片截圖）

顏國樑回憶昏迷時「見到的」片段。（影片截圖）

梁思浩指回憶年初得知顏國樑出事：「嗰15日真係生死邊緣，你真係要多謝太太，真係令我好感動，佢周圍去拜託人希望你生存續到命。係佢嘅功德，所做嘅一切畀你返嚟。」

顏國樑太太霍潔貞回憶老公出事情況。（影片截圖）

顏國樑太太霍潔貞指時間緊逼只有15日可以努力挽回。（影片截圖）

事後護士也說好危險，她說只要3分鐘內救不到就會死。原來在藥石無靈階段，顏國樑彌留之際，太太毅然請師傅「續命」，顏太指：「佢好困難吸緊純氧，每一秒都好用力、好辛苦呼吸，好似隨時會停止咁，心情真係好驚。去咗濟公廟誠心求拜，同埋拎佢平時寫嘅心經去化咗佢。」