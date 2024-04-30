孫耀威5.1佛山個唱門票疑滯銷網上3.5折有交易　網民見到都戥佢慘

51歲的孫耀威歌手出身，當年憑著靚仔樣俘虜不少女粉絲，同時亦唱過多首經典金曲，最為人知hit到現在都繼續有人識的一定是《愛情故事（上集）》，真的聽前奏都已經知道是什麼歌。

經典呀！（網上圖片）

孫耀威當年參加唱歌比賽贏得大獎。（影片擷圖）

至今年過半百依然咁靚仔。（網上圖片）

近年孫耀威長駐內地發展，有合適工作才回港，如正在熱播的《逆天奇案2》便見到他的身影。而且除了歌手身分外，孫耀威近年還活躍社交平台，轉型做網紅，直播中完全拋下靚仔偶像包袱，又不時唱歌給粉絲聽。

孫耀威近年還活躍社交平台，轉型做網紅。（小紅書）

完全豁出去。（小紅書）

孫耀威早前因為監製家豪哥專誠抽空半日客串《逆天奇案2》。

相當有義氣。

今日（5月1日），孫耀威還走出直播間，舉行他首次內地巡迴演唱會第一站-佛山站。孫耀威之前在巡唱記者會上，預告是次個唱會非常瘋狂，當中充滿驚慄、緊張，而且又會笑中有淚，歌單編排上仍不會令粉絲失望。

演唱會海報。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

門票疑滯銷，網民指網上3折有交易。（小紅書）

記者上網查詢時，已跌至3.5折。（網上截圖）

最貴門票1188也有6折。（網上截圖）

但開騷前夕，孫耀威的演唱會門票疑似出現滯銷的情況， 有網民在留言區爆料指門票3.6折有交易，並貼出「證據」788元人民幣的門票只需284元；當記者在（30日）上網查看售票情況時，788元門票已變到3.5折；而最貴門票1188也有6折；各價位門票依然有得賣。網民見到如此慘況不禁留言說：「有沒有那麼過氣」、「他就得兩三首歌，不知道為什麼有信心開咁大個場，順德演藝中心就適合」、「摩天輪已經開始打折兩百多一張票」。

孫耀威日前到佛山宣傳歌唱。（小紅書）

不老男神。（小紅書）

太太陳美詩全程在旁陪伴。（小紅書）

不少市民圍觀。（小紅書）

有粉絲成功合照。（小紅書）

其實早前，孫耀威就曾在社交平台公開求網民宣傳，並自爆沒有宣傳費，寫道：「幫我轉發好嗎？因為沒有宣傳費了，錢都拿去做制作了！我一定會盡1000%的努力來報答大家！ 謝謝你們」，意外獲不少網民支持。而孫耀威也做好本份，日前現身佛山並走入群眾落力宣傳，又同粉絲合照，非常親民，太太陳美詩亦有全程陪伴，以行動作支持。

孫耀威早前拍片自爆沒有宣傳費。（抖音）

孫耀威早前拍片自爆沒有宣傳費。（抖音）