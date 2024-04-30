藍潔瑛生忌曾華倩曬合照悼念　昔日笑顏令人動容：繼續做快樂天使

曾獲讚「靚絕五台山」的藍潔瑛，2018年11月被發現倒斃家中，日前（27日）是她的生忌，曾與她因合作兒童節目《430穿梭機》而結緣的生前好友曾華倩，在社交平台上載兩人昔日合照，並寫道：「藍天使！生日快樂！親愛的！希望在天堂繼續做個漂亮快樂的天使姐姐呀！」相中的藍潔瑛對着鏡頭展露笑顏，零濾鏡之下依然美艷動人，不少網民都留言表示惋惜。

1992年的神劇《大時代》，藍潔瑛飾演玲姐，由後生演到中年，而且扮演清純女學生，完全無違和感。（影片截圖）

藍潔瑛當年「靚絕五台山」。（劇照）

藍潔瑛當年「靚絕五台山」。（劇照）

曾華倩在社交平台上載兩人昔日合照悼念好友。（小紅書圖片）

藍潔瑛與曾華倩同為1983年無綫藝員訓練班出身，當年兩人與梅艷芳、張曼玉、劉嘉玲、邱淑貞、上山詩鈉、羅美薇及吳君如感情要好，黃霑更以「九龍女」來形容此姊妹團。當中藍潔瑛與曾華倩曾一起主持《430穿梭機》，有指後來藍潔瑛財困時，曾華倩亦曾伸出援手。2018年藍潔瑛被發現倒斃在家中浴室，終年55歲，曾華倩亦尊重故友，對藍潔瑛的事守口如瓶，只在社交平台發文悼念：「突然....心痛....可惜！願藍小姐在另外一個空間，找到真正的快樂和心靈健康！做得你朋友就要尊重你，從不喜歡朋友在背後，說起你的一點一滴。我尊重你，所以，你安心走吧！永遠懷念你的我，你我在心中！一路好走！」。而曾華倩每逢藍潔瑛的生忌都會發文悼念好友，可見她十分懷念對方。

《430穿梭機》時期的藍潔瑛，外貌清純，充滿鄰家女孩氣質，但很快已調離兒童節目，轉往拍劇發展。（影片截圖）

曾合作古裝劇。（微博圖片）

曾華倩每逢藍潔瑛的生忌都會發文悼念好友。（微博截圖）

懷念。（微博截圖）