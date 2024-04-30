Loong 9｜冼靖峰對見面會突延期感無助：唔想去搵個原因到底係咩

男團「Loong 9」原訂日前（28日）於香港舉行見面會，但前一天主辦卻突然宣布因「不可抗力」的原因而把見面會延期，立即引起不少粉絲不滿，認為主辦不應該前一天才公布。今日（30日）其中一位成員冼靖峰（Archie）出席活動後接受《香港01》訪問時對見面會取消表示不開心：「我都有問過，但未有一個答覆，喺呢一刻我作為其中一個團員，我都唔想去搵個原因到底係咩，我淨係想快啲可以舉辦到下一次嘅見面會，盡快畀番一個好嘅交代畀粉絲。」

冼靖峰話都係同大家同步知道見面會延期。(葉志明 攝)

Archie對於活動被取消感到不開心，他表示有與成員溝通，知道成員都很不開心：「因為我哋prepare咗一啲表演，我哋好想呈現畀觀眾睇，亦都係成團之後嘅第一次見面會，我哋好想去呈現最好嘅一面，或者好新嘅supprise去畀觀眾。」Archie對於知道有不少粉絲特地安排時間到香港與他們見面都感到抱歉，他說到自己也希望把最好一面給大家看。

冼靖峰出席《神耆小子》宣傳活動。(葉志明 攝)

Archie亦有提到：「但更深刻嘅體會係粉絲嘅努力，因為我哋其實係舞台上面作為表演者，我哋可能都係唱同一首歌，譬如好似《Shining》咁樣，我哋跳過好多次，係唔同場合都跳過，但我哋永遠都唔會知道台下嘅觀眾係第幾次睇你。可能佢第一次睇你，可能佢為咗見你一面而去取消晒佢本身嘅行程，或者佢調動晒佢嘅行程甚至放棄咗佢本身可以去玩嘅機會，就係為咗睇你表演，我哋永遠都唔會知道嗰次表演對於佢嚟講個意義係幾大。」Archie表示每一次的表演都很重要，不論自己表演過多場次，對於有些人來說可能是第一次，也可能是經歷很多才看到，所以很珍惜每一次表演的機會。

冼靖峰同團員都準備咗好多表演畀粉絲睇。(葉志明 攝)

Archie被問到知道見面會延期後有沒有與團員聯繫，他即表示有：「我哋嗰日知道呢個消息係同大家同步知道，即係嗰個post出嚟話取消嘅時候，我哋都係嗰刻先知。我哋都好驚訝，我哋係個group度都好唔開心，我哋都有傾就係咁啲表演點算呢，我哋prepare咗好想畀大家知！唔開心一定有，但係反而我一定會諗就係向前看就係點樣可以盡快見到大家。」至於見面會會延到什麼時候才重開，Archie則表示暫時未有正式的日子，因為有很多東西需要配合，所以還是要等官方公布。

冼靖峰知道有不同地方嘅粉絲特登調行程嚟香港就係為咗睇Loong 9。(葉志明 攝)

有不少的粉絲對太遲才公布這個點十分憤怒，對於此Archie又會怎樣安慰粉絲，他覺得有點無助：「我哋12個做啲咩都唔及及早舉辦一個真正嘅見面會嚟得好。」他亦知道不同的成員都在不同的平台安慰一下粉絲，甚至向粉絲們致歉，希望盡快把他們為粉絲準備的舞台可以盡快呈現。