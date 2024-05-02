《逆天2》小花氣質出眾被封無綫隱藏美女 激似韓星Jessica勁高質
撰文：陳釗
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無綫劇《逆天奇案2》開播以來有不錯收視、口碑，除了有不少好戲老戲骨驚喜現身外，劇中一班「新面口」也受到觀眾注意，當中就有「班花」之稱、26歲的李海銅。
李海銅畢業於無綫第32期藝員訓練班，由於樣子甜美有氣質，故被封為「班花」；而在參加藝員訓練班前，李凱彤也曾參演ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》，與時下幾位網民女神陳苡臻（Jessica）、吳嘉忻（kayan9896）及郭爾君等在劇中組成女團。
李海銅現為無綫經理人合約藝員，曾為炎明熹歌曲《大開眼界》擔任MV女主角，又先後參演過劇集《本尊就位》、《再見·枕邊人》、《非常檢控觀》及資訊節目《警察百二秒》等，但發揮有限，未能讓觀眾留下深刻印象；至最近在《逆天奇案2》中，李海銅飾演「隔離餐廳太子女」，雖然初登場只有數秒鏡頭，連一句對白都沒有，但她的超強仙氣靚樣竟瞬間俘虜一班網民，她日前在小紅書分享與陳展鵬的合照，更意外引起內地網民注意，大讚：「哇 好靚女」、「好美好美」。
李海銅興奮寫道：「太子女與森sir終於見面了！太子女可以近距離看見森sir了，感謝《逆天奇案2》劇組邀請晚宴」。相中李海銅站在視帝身旁，顯得有點拘謹和怕醜，但網民讚她自帶仙氣，甜美的面孔，白皙的肌膚，加上167cm高䠷身材，就算一身簡約清新打扮已非常煞食。有網民形容她是無綫隱藏美女，也有網民覺得她氣質與韓國女子天團少女時代前成員鄭秀妍（Jessica）相似。另外，稍後播出的另一套無綫新劇《神耆小子》，李海銅也有份參與。
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