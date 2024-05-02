《逆天2》小花氣質出眾被封無綫隱藏美女　激似韓星Jessica勁高質

無綫劇《逆天奇案2》開播以來有不錯收視、口碑，除了有不少好戲老戲骨驚喜現身外，劇中一班「新面口」也受到觀眾注意，當中就有「班花」之稱、26歲的李海銅。

李海銅憑劇集《逆天奇案2》引起網民注意。（IG@_lhtung_）

李海銅畢業於無綫第32期藝員訓練班。（IG@_lhtung_）

，李海銅參加藝員訓練班加入無綫，此前曾演出ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》。（《選擇困難》MV截圖）

李海銅畢業於無綫第32期藝員訓練班，由於樣子甜美有氣質，故被封為「班花」；而在參加藝員訓練班前，李凱彤也曾參演ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》，與時下幾位網民女神陳苡臻（Jessica）、吳嘉忻（kayan9896）及郭爾君等在劇中組成女團。

李海銅在《逆天奇案2》中飾演「隔離餐廳太子女」。（《逆天奇案2》截圖）

成功吸引網民注意。（《逆天奇案2》截圖）

李海銅曾為炎明熹歌曲《大開眼界》擔任MV女主角。（IG@_lhtung_）

被讚仙氣美女。（IG@_lhtung_）

李海銅現為無綫經理人合約藝員，曾為炎明熹歌曲《大開眼界》擔任MV女主角，又先後參演過劇集《本尊就位》、《再見·枕邊人》、《非常檢控觀》及資訊節目《警察百二秒》等，但發揮有限，未能讓觀眾留下深刻印象；至最近在《逆天奇案2》中，李海銅飾演「隔離餐廳太子女」，雖然初登場只有數秒鏡頭，連一句對白都沒有，但她的超強仙氣靚樣竟瞬間俘虜一班網民，她日前在小紅書分享與陳展鵬的合照，更意外引起內地網民注意，大讚：「哇 好靚女」、「好美好美」。

李海銅同鍾嘉欣私下幾friend。（IG@_lhtung_）

李海銅在小紅書分享與陳展鵬的合照。（IG@_lhtung_）

李海銅興奮寫道：「太子女與森sir終於見面了！太子女可以近距離看見森sir了，感謝《逆天奇案2》劇組邀請晚宴」。相中李海銅站在視帝身旁，顯得有點拘謹和怕醜，但網民讚她自帶仙氣，甜美的面孔，白皙的肌膚，加上167cm高䠷身材，就算一身簡約清新打扮已非常煞食。有網民形容她是無綫隱藏美女，也有網民覺得她氣質與韓國女子天團少女時代前成員鄭秀妍（Jessica）相似。另外，稍後播出的另一套無綫新劇《神耆小子》，李海銅也有份參與。

網民指李海銅的樣貌和感覺都激似韓國女子天團少女時代前成員鄭秀妍（Jessica）。（IG@_lhtung_）

大家又覺得似唔似？（IG圖片）

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