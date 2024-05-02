衛詩雅搶角風波後與余香凝妹同場不尷尬　自爆跟謝霆鋒有特殊關係

衛詩雅和余香凝妹妹余潔滢今日（2/5）一齊出席活動。金像獎前夕，衛詩雅和余香凝就電影《白日之下》爆出搶角風波，後者最終更憑該片大熱榮膺金像獎影后，衛詩雅早前現身時對此已不欲多談，但今日又與對方妹妹一同出席活動，衛詩雅接受訪問時表示：「其實都唔係咩風波，絕對唔會尷尬，大家都識嘅。」

衛詩雅稱與余香凝妹妹同場不尷尬。（梁碧玲攝）

講返今次活動，衛詩雅表示自己對鑽石非常熟悉，因為她入行前曾是一位鑽石鑑證師，所以揀鑽石一流。笑問她一睇便知咩料子，另一半要送她鑽石豈不是難度很高？衛詩雅笑言對方可能要多花少少心機，而她也不一定要「大粒」，最緊要款式合她心意。衛詩雅又自爆曾經有段鑽石情緣，在她任職珠寶店時，曾有一位男仔入店買手鍊，問她意見什麼款式最靚，沒料到數小時後有人把那條手鏈加一紮花和一張卡送到店內給她，問可否做個朋友，原來就是那位男仔，但衛詩雅笑言當刻驚多過喜，還想過要報警，最後經理幫她叫那個男仔到店內取回這些東西，非常尷尬，所以也沒有下文。

衛詩雅穿上吊帶透視連身裙現身，若隱若現非常性感，她笑言已很久沒這樣穿，很喜歡一身打扮。（梁碧玲攝）

問到衛詩雅現時可會接受一見鍾情？她坦言現在年紀大了更加不會，需要慢慢了解，覺得感情事不能亂來，要遇到適合的才開始。妳現在想不想愛情滋潤？衛詩雅表示現時無論心理和生理都是一個舒服的狀態。

衛詩雅入行前曾是一位鑽石鑑證師，要求非常高。（梁碧玲攝）

另外，談到早前與同門大師兄謝霆鋒合作電影《海關戰線》，獲對方親身教開槍。衛詩雅重提亦非常興奮，笑言：「其實我本身係識開槍嘅，但為咗佢可以親身教我，我就扮唔識問：『點揸㗎支槍？』霆鋒同我講嘢，我又扮聽唔到靠近啲。（有冇畀佢Charm到？）梗係有啦，見到佢個名已經Charm到。見到佢長期見暈，以為自己低血壓。其實佢係我師傅嚟，因為我見到佢係叫佢師傅，佢教我詠春㗎。希望之後有機會拍動作片可以學以致用。（片中與霆鋒演情侶，可有親熱戲？）眼神囉，我有曾經自薦，但冇人理我囉！導演話畀我做到佢女朋友已經好好。」

衛詩雅認與謝霆鋒合作時，被對方靚仔樣電到暈一暈。（梁碧玲攝）

同場的余潔滢則表示家姐贏得影后後，一家人已吃飯慶祝，當晚大家都很開心喝了很多酒，家姐還把獎座帶出來，她都有攞上手感受一下，真的很重份量，很替家姐開心。母親節將至，余潔滢表示會跟家姐夾份買六位數首飾送給媽媽作母親節禮物。