與郭晉安宣布離婚心情似未受影響　歐倩怡相約天后HIGH TEA

結婚18年被視為圈中「模範夫妻」的郭晉安及歐倩怡，5月2日突然宣布離婚消息，震驚各界。二人表示早在2年前分居，感激對方付出並互相祝福。二人近況亦受關注，歐倩怡似乎未受太大影響更主動相約天后HIGH TEA。



郭晉安和歐倩怡婚後育有一對仔女。(郭晉安歐倩怡@微博)

歐倩怡（Cindy）與郭晉安5月2日透過社交網發文宣布離婚消息，結束18年的夫妻關係！(VCG)

歐倩怡（Cindy）近年積極進修。(cindyauau@IG)

宣布離婚消息同日，歐倩怡繼續活躍於社交平台，在好友謝安琪的社交平台留言：「靚靚，得閒搵我high tea，我同你分享運動營養。」謝安琪亦回覆她：「你成日都咁sweet！」歐倩怡再回覆：「你內外都sweet。」看來心情完全不受離婚影響。

郭晉安歐倩怡離婚消息震驚各界。（IG：@cindyauau）

歐倩怡近年積極進修。（IG：@cindyauau）

歐倩怡不時相約好友聚會享受ME TIME。（IG：@cindyauau）

歐倩怡不時相約好友聚會享受ME TIME。（IG：@cindyauau）