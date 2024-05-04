華晨宇成首位內地歌手登陸香港中環開唱　火星樂園式舞台唱足三日

內地歌手華晨宇即將在5月24至26，在香港中環海濱活動空間連開三天《火星演唱會》，這也是內地歌手首次在香港戶外開演唱會。他自2021年首創「樂園式」演唱會後，開啟了「日間音樂節」+「晚間演唱會」的獨一無二的新形式，演唱會總時長高達八小時，演出曲目在四十首左右，呈現出白天與夜晚兩種不同的極致音樂體驗。而是次的「火星樂園」將降落在中環，毗鄰維多利亞港，相信屆時是一種視覺與聽覺上一大享受。

華晨宇即將在香港開唱。

華晨宇音樂影響力遍佈世界各地

華晨宇兼具高超的音樂創作實力與演唱實力，其音樂作品融合了搖滾、電子音樂等多種元素，風格多變，每一種曲風都展現了其個性和對音樂的熱愛。他的歌聲強勁而富有感染力，即使是最高難度的曲目，亦能輕鬆駕馭，而有粉絲更表示，只有親臨現場，才能真切感受到他的音樂魅力，那種感覺是無法通過螢幕傳達的。

華晨宇歌聲了得。

華晨宇唱作了得，音樂更受到世界各地的音樂人和觀眾歡迎和讚譽。而張國榮的經理人亦曾特地從香港飛到北京鳥巢去觀看他的演唱會，杭州亞運會開幕式的舞美總監亦是他的忠實歌迷，幾乎每場演唱會都在現場，亞運會宣傳大使桑蘭等體育界名人亦曾去鳥巢看他的演唱會，堪稱為一種「跨界現象級事件」。另外，他曾受邀參加第57屆格萊美頒獎典禮，格萊美音樂人大偉·福斯特更是發文盛讚他是「舞台王者」。由此可見，他的音樂早已獲得大家的認可，絕對無庸置疑。

華晨宇與他的「火星樂園」將降落在中環海濱活動空間開唱，帶給香港觀眾一場繁華與浪漫交織的音樂盛會。相信在這三日與這座國際化都市融為一體的演唱會，將會是一場活力無限的派對。