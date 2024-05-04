Renee李蔓瑩被爆搭上人夫急澄清　坦言與同性密友已分手︰私人事

「網絡女神」Renee李蔓瑩，與同性密友Joe的戀情近日受到關注及討論。二人拍拖已有一段時間而且關係穩定，可是日前Joe就突然在IG上寫道：「有老婆都介入人哋嘅感情，損人而不利己，真係若要人不知，唔好太低b」，不久之後更將之刪除。

Renee李蔓瑩與同性密友Joe。（網上圖片）

Renee李蔓瑩連身泳衣超DEEP V設計，令好身材表露無遺。（IG：@reneebobo）

很多人都指出，Joe所指「有老婆都介入人哋嘅感情」就是Renee，且Renee亦被冠上「搭上人夫」之名。今日（04/05）Renee就在IG上發文澄清，其實她與Joe已分開了一段時間。Renee李蔓瑩被爆搭上有婦之夫？ 富貴戀人宣示主權：損人不利己

李蔓瑩。（IG @reneebobo）

她寫道：「因為係我哋兩個人私人嘅事，所以冇特別去講。」Renee也寫道，她了解過後發現Joe早前所寫的並不是指向她，而是另有其人。她寫道：「絕對與我同Joe之間嘅事無關。大家網上面所討論嘅所有內容，同原本發生嘅事真係完全無關，對於受到影響嘅人，我哋都感到抱歉。」最後，Renee還笑言：「希望出完呢個Story，大家就得啖笑啦。」

Renee酒店Staycation換水着大騷美好身段。（IG/@reneebobo）

對於Renee李蔓瑩澄清「爆搭上人夫」一事，網友似乎就不甚關心，反而就有人對於Renee李蔓瑩重投單身市場而感到開心，直言：「有機會啦！」亦有人表示：「終於鍾意返男人？」也有網民對於Renee李蔓瑩的性向作出分析，寫道：「佢男又啱女又啱，基本上你每朝瞓醒一落樓個個都可以係你情敵，你防得邊個。」