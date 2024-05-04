王晶慶祝69歲生日太太丁德君激罕現身　保養得宜不輸「晶女郎」

王晶昨日（3日）迎來69歲生日，他的細女王子涵（Dada）在IG曬出一家人一起慶生的合照，並寫道：「Happy birthday to my papa bear❤️」相中所見，王晶太太丁德君罕有現身，王晶攬住太太同女兒，笑得非常開心，當中絕少露面的丁德君保養得宜，皮膚白皙緊緻，氣質一點也不輸給女兒！

慶祝69歲生日。（IG@dadadawongx）

丁德君激罕現身。（影片截圖）

王晶年輕時跟隨著名導演兼TVB監製父親王天林入行，1975年認識曾做空姐的太太丁德君，兩人在1978年結婚，婚後育有兩女王佟藝及王子涵，大女王佟藝曾參演王晶電影《野蠻秘笈》，其後轉戰幕後開設公關公司。而王子涵曾在英國修讀時裝設計，因對幕前演出感興趣，她在2007年參演其父親出品的電影《七擒七縱七色狼》後入行，2015年簽約TVB成為旗下藝人，曾參演《愛．回家之開心速遞》、《荷里活有個大老千》等，亦有擔任節目《姊妹淘》主持，直至去年8月宣布離巢。

王子涵曾加入TVB發展。（IG@dadadawongx）

拍劇做主持。（IG@dadadawongx）

去年8月宣布離巢。（IG@dadadawongx）

丁德君有別於其他「晶女郎」，她屬於傳統的端莊美女，一頭齊耳短髮更顯雍容富貴。多年來丁德君對王晶的大度和隱忍，令王晶對她敬重有加，雖然王晶鬧出過不少緋聞，但都被丁德君用智慧一一化解，更令他慢慢回歸家庭，變得愈來愈顧家！

好有氣質！（IG@dadadawongx）

一家四口。（IG@dadadawongx）

氣質優雅。（微博@莊思敏）