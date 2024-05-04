沙律張沛樂與保錡分手後性情大變？　突然發帖問：覺得自己值幾錢

32歲的沙律張沛樂（Charlotte）曾被網民封為「女神」之一，早年因突出的身材及爽朗的性格而受到網民追捧。早年參加ViuTV《美選D.n.A》時更可算是她的巔峰期，討論度相當之高。近年她先後與林耀聲和ERROR成員吳保錡拍拖，最後也分手收場。自此聲勢大不如前，Instagram的更新頻率減低不少，與昔日相比也減少了非常多「福利圖」。



沙律張沛樂以往經常「派福利」。（IG@charlottecheung107）

沙律。（IG@charlottecheung107）

分手後，沙律表示性感尺度可以去到盡。（IG@charlottecheung107）

雖然沙律張沛樂（Charlotte）減少了在IG的更新頻率，但她在IG另一平台Threads上卻相當活躍。你以為她改玩Threads嗎？其實在IG與Threads中的沙律張沛樂又相當不同，IG上的她充滿了視覺上的刺激，但Threads上的她卻喜愛上一些靈修/禪修上的分享。

近日沙律張沛樂經常分享禪修學說，令人不解。（Threads@charlottecheung107）

近日沙律張沛樂經常分享禪修學說，令人不解。（Threads@charlottecheung107）

真係好深，完全睇唔明。（Threads@charlottecheung107）

近排沙律張沛樂好沉迷呢啲學說。（Threads@charlottecheung107）

又難怪網民冇反應。（Threads@charlottecheung107）

從帖文的追蹤上可以看到，今年3月沙律張沛樂開始更新Threads，她寫道自己得到了一本「禪修入門」的書籍，稱可以「教導如何用覺知去覺察身體的感官。色，香，味，觸，法，從而找到真正的自己。」她又寫道：「愛與偕慧，慈悲是因為證得空性，才能夠有強大生命力和心靈去愛整個自己」云云，十分之「禪」。

又難怪網民冇反應。（Threads@charlottecheung107）

連日來，她亦不斷在Threads上寫上自己的進程，又分享一些自己對禪修之類學說的看法，例如近日就有一篇講及「靈魂的降生與使命」的文章，當中提及夢、力量、思維陷阱、六道之說，實在令人摸不着頭腦。

真係令人有少少擔心。（Threads@charlottecheung107）

沙律張沛樂努力多時減去十七磅。（IG＠charlottecheung107）

似乎網民對她這些文章都甚為不解，與Instagram帖文相反，她在Threads上的大部分帖文都只得「小貓三四隻」畀like及留言。唯獨其中一篇「較多人」關注，她沒有分享有關禪修的睇法，反而問「脆友」（Threads上網民的簡稱）：「你們覺得自己值幾多錢？」有脆友就說回答：「好值錢，先不論做啲咩，內藏都夠值錢」，又有人回答：「有平有貴，視乎係咩人同事」。

張沛樂憑玲瓏浮突的好身材闖出名堂。（IG＠charlottecheung107）