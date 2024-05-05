港姐冠軍豪宅曝光貴婦護膚品巨型衣櫃成焦點　擁大量Hermès好富貴

2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）自加入TVB後備受力捧，除了有份擔任多個大型節目主持之外，亦獲安排到內地拍攝真人騷，開拓內地市場。去年宋宛穎宣布重返校園，現時在香港大學醫學院修讀碩士課程，她亦不時拍片分享返工同校園生活，吸引不少人關注，日前宋宛穎上載了一段短片，分享自己一日的行程：「VLOG🧸24歲女生不用上班的一天都在幹什麼。」

2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）自加入TVB後備受力捧。（IG@sabrinaxmendes）

擔任多個大型節目主持。（IG@sabrinaxmendes）

去年宋宛穎宣布重返校園，現時在香港大學醫學院修讀碩士課程。（IG@sabrinaxmendes）

不時拍片分享返工同校園生活。（小紅書圖片）

片中所見，宋宛穎朝早9點起床，一拉開窗簾就望到海景，之後她就準備早餐、溫書，下午2點出發去實驗室，至傍晚5點返到屋企，晚上煲劇、護膚，可見宋宛穎在素顏狀態下，皮膚白裏透紅，網民亦留意到她擁有成排貴婦級護膚品La Mer，由面霜到精華一應俱全。而宋宛穎身後的巨型衣櫃亦十分搶鏡，所有衫褲都擺放得整整齊齊，一絲不苟。

宋宛穎朝早9點起床，一拉開窗簾就望到海景。（影片截圖）

溫書。（影片截圖）

實驗室。（影片截圖）

護膚。（影片截圖）

有成排貴婦級護膚品La Mer。（影片截圖）

身後的巨型衣櫃亦十分搶鏡。（影片截圖）

宋宛穎曾在TVB節目《樓價有得估》中公開現時租住的將軍澳日出康城兩房單位。（YouTube影片截圖）

實用面積422呎。（YouTube影片截圖）

海景露台。（YouTube影片截圖）

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據知宋宛穎現時租住將軍澳日出康城一個兩房單位，實用面積422呎，設有開放式廚房及海景露台。出身選美世家的宋宛穎，媽媽文寶雪（Michelle）是1990年澳門小姐亞軍，堂阿姨文雪婷及婆婆的堂家姐都參加過選美比賽，可謂一家都天生麗質。宋宛穎奪冠後，TVB曾到訪她的屋企，宋宛穎家住火炭半山一處低密度豪宅，家中佈置以白色為主，客廳放置了L形長梳化，可以坐到至少9個人，牆上掛有字畫，充滿書卷味，而飯廳的飯枱上則有轉盤，大屋空間闊落，可見宋宛穎家底相當豐厚。而宋宛穎亦有不少Hermès、Chanel、Gucci、Louis Vuitton等名牌手袋，相當富貴！

宋宛穎奪冠後，TVB曾到訪她的屋企，宋宛穎家住火炭半山一處低密度豪宅，家中佈置以白色為主，客廳放置了L形長梳化，可以坐到至少9個人。（YouTube影片截圖）

宋宛穎有不少Hermès手袋。（IG@sabrinaxmendes）

Hermès Picotin。（IG@sabrinaxmendes）

Chanel Vanity case。（IG@sabrinaxmendes）

Hermès Kelly 25。（IG@sabrinaxmendes）