愛回家｜「隱形富婆」加入劇組疑本色出演　曾因續約問題感被遺棄

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》一向大受歡迎，劇中演員都成功入屋，但近年不少角色都「離家出走」，當中「熊心如」蘇韻姿、「龍力士」鄭世豪及在接龍集團IT部飾演「CPU」的譚坤倫已久未於劇中現身，及後證實已離巢。不過近期亦有不少藝人加入劇組，繼前港姐林鈺洧（Denice）、郭珮文（Juliana）、韋家雄後，有「御用阿媽」之稱的程可為日前亦自爆客串演出！

蘇韻姿早前宣布離巢。（IG@andreaso_）

鄭世豪亦已離巢。（電視截圖）

（左起）《愛回家》IT部Mouse（吳展驊）、CPU（譚坤倫）中以及已離開劇組的Keyboard（李興華）。

郭珮文正式登場。（電視截圖）

郭珮文色誘潮偉。（電視截圖）

程可為日前在IG曬出與飾演「潮偉」的袁文傑和「熊尚仁」單立文的合照，並寫道：「有份參加開心速遞真高興，能有機會合作是緣份！」雖然程可為未有透露在劇中飾演什麼角色，但見她一身旗袍造型貴氣十足，相信是飾演有錢富婆的角色！其實程可為現實中亦是圈中出名的富婆，經常出入有「富豪飯堂」之稱的「福臨門」，但過往她就曾在訪問中澄清：「如果係就唔使喺TVB捱！」她又謙稱自己只不過是一個喜歡享受的人：「每個人都有佢哋鍾意做嘅事，我身上冇名牌，因為我唔好打扮，我剩係鍾意食嘢，冇罪㗎，而且多數係人哋請我，我好少請人。」

程可為日前在IG曬出與飾演「潮偉」的袁文傑和「熊尚仁」單立文的合照。（IG截圖）

程可為日前在IG曬出與飾演「潮偉」的袁文傑和「熊尚仁」單立文的合照。（IG截圖）

程可為現實中亦是圈中出名的富婆。（IG@chinghowairainbow）

剩係鍾意食嘢。（IG@chinghowairainbow）

程可為豪宅設宴，個廳超級寬敞。（小紅書圖片）

開心聚會。（小紅書圖片）

現年72歲的程可為去年接受《香港01》訪問時透露因無綫不再包薪跟她續約，改簽一年一騷，令她感到被遺棄，現時以自由身接Job：「我不嬲同TVB都冇咩兩句，因為之前佢都突然唔同我簽full-time，我係好失落，好似被遺棄，後來諗深一層，冇永遠，佢係上市公司，出面環境咁差，競爭大，故事內容又係廣告商鍾意先拍，冇廣告費我哋邊有糧出？我都明白道理，所以而家一騷我都好樂意，我仲多咗機會接出面嘅工作，只要有觀眾記得我，我就有機會。諗通就唔會難過，一騷咪一騷。」而程可為去年亦有到馬來西亞客串演出劇集《家族榮耀之繼承者》，她直言接拍最大原因是劇中對手大多是TVB舊同事，大家早已默契十足，一埋位就交足戲。

程可為曾因合約而感到不快，但而家已經諗通晒。（資料圖片）

程可為透露同無綫簽一年一騷合約。（資料圖片）

貴氣十足。（IG@chinghowairainbow）

有「隱形富婆」之稱。（IG@chinghowairainbow）