Viu Original新劇《同居少女諸事卜》蘇皓兒吳家忻雲浩影現身開鏡

電訊盈科（股份代號：0008）【香港．2024年5月4日】電訊盈科旗下泛區域串流視像平台Viu宣佈再度攜手「本地製作」，開拍Viu Original本地原創劇《同居少女諸事卜》。該劇以時下流行的占卜為題材，講述三位生於1997年至2009年間的「Z世代」女生Iris（Kayan9896飾）、Tracy（蘇皓兒飾）和Sammy（雲浩影飾）於同一屋簷下的生活點滴。性格不同的三個女生一邊尋找愛情真諦，一邊探索自我和人生的多樣性，尋找作為女性真正的需求。

Viu於今日（4日）舉行《同居少女諸事卜》開鏡記者會，監製伍健雄率領劇集主角雲浩影（Cloud）、吳家忻（Kayan9896）、蘇皓兒（Chloe）、郭嘉駿（193）和何啟華（阿Dee）出席切燒豬儀式，預祝收視長紅！

作為泛區域領先的串流視像平台，近年Viu積極豐富其原創內容，發行多部風靡亞洲的Viu Original原創劇，包括 《7人的復活》及《犬系戀人》等，又推出「Viu Scream Dates」企劃，旨在透過現場活動及體驗，拉近藝人和粉絲之間的距離。

Viu 業務拓展及管理副總裁盧家傑先生表示：「 Viu Original一直致力為亞太地區的 Viu 用戶度身訂造高質素的原創影視內容，今年我們再度聯手『本地製作』，推出本地原創劇《同居少女諸事卜》，希望為觀眾帶來更高質、更本土的娛樂選擇。劇中一眾充滿青春活力的演員定能擦出火花，讓年輕觀眾產生共鳴！」

Kayan9896稱不迷信 蘇皓兒一圓籃球夢

繼《#她和她的戀愛小動作》後，Kayan9896再度參演Viu Original原創劇。她興奮表示：「今次套劇多咗兩個室友，三個女仔圍埋占卜傾心事，成件事好似返到學生時代。」談到劇中飾演神婆，Kayan9896自言自己不算迷信，並指「戀愛係兩個人嘅事，有問題應該大家拎出嚟傾，唔使求神問卜嘅！不過現階段我就冇乜呢個煩惱。」至於「籃球女神」Chloe則坦言接拍《同居少女諸事卜》是自肥計劃：「Tracy呢個角色唔只係籃球員，仲要係前港隊成員。我本身好鍾意打波，入行之後一直希望有機會拍一啲同籃球相關嘅題材，所以今次一收到劇本已經十分期待。」

雲浩影成艷遇擔當

《同居少女諸事卜》圍繞三個女生和五段關係的故事。劇中Cloud周旋在「初戀情人」193和「穩交男友」阿Dee之間，堪稱全劇「艷遇擔當」！問到Cloud如何二揀一，她笑謂無福消受：「嘩，兩個都好好，點輪到我揀？不過佢哋好搞笑，所以對戲時我要一直忍笑，真係好有難度。」她亦笑言兩位男士使出渾身解數討她歡心，讓她受寵若驚，站在一旁的193和阿Dee則揚言為了女神可以隨時大打出手，逗得伊人合不攏嘴。

《同居少女諸事卜》故事簡介

窮苦籃球運動員Tracy（蘇皓兒飾）搬到表姐Iris（Kayan9896飾）的出租屋準備展開新生活，豈料Iris的前室友Sammy（雲浩影飾）卻突然反口要搬回來，兩房一廳的單位頓時不夠住！夾在中間的神婆Iris唯有以占卜擺平矛盾，順道揭開三個女生大相逕庭的愛情觀！一間屋，三位少女，五段關係，道出當下千禧世代女生的戀事。