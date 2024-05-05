DJ SODA騷證件正式成為「辣台妹」　興奮過頭證件個資變全公開

DJ SODA為韓國及亞洲區知名的DJ，在網上她亦十分知名，IG上已超過540萬粉絲。多年來，她除了到訪過香港、日本、亞洲區各大城市外，台灣也是她經常到訪演出的地方之一。



南韓性感女神的亞洲百大DJ「DJ SODA」，在全球享有高知名度！（IG@deejaysoda）

DJ SODA（IG@deejaysoda）

日前（05/05）DJ SODA在IG上公布好消息，原來她得到台灣的就業金卡。根據網上資料，台灣就業金卡是一張結合工作許可、居留簽證、外僑居留證及重複出入境許可等4證合一的證件，即簡單點說，現在也可稱DJ SODA為台灣人了。

DJ SODA正式成為台妹！（IG@deejaysoda）

DJ SODA正式成為台妹！（IG@deejaysoda）

張證件相影得真係靚。（IG@deejaysoda）

她在帖文中以中文寫道：「在多次造訪了台北、台中、台南、與高雄之後，我很享受在這個美麗島嶼生活的時光，尤其是這裡的美食、風景、與人。一直夢想著有一天能夠在這裡無拘無束的生活，所以在經過了一些努力之後我想要跟大家說：我正式的成為了辣台妹！！！

DJ SODA唔小心就post咗成張證件上網。（網上圖片）（已打格處理）

昨晚拿到就業金卡的當下實在太開心了，第一時間就想趕快跟大家分享我的喜悅，但開心之餘卻忽略了保護個資的重要性，所以當我發現個資外洩的可能性後我就立即刪除了貼文。我知道很多粉絲和媒體朋友都跟我一樣開心，也很熱情把我的喜悅分享給更多人知道，但我希望請大家幫幫忙，如果有看到媒體朋友引用我的貼文照片，懇請媒體朋友能幫我把之前的資料刪除或加上馬賽克處理，我對於我的疏失造成各位粉絲和媒體朋友的困擾深感歉意。」

南韓性感女神的亞洲百大DJ「DJ SODA」，在全球享有高知名度！（Instagram / @deejaysoda）