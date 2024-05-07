東張西望｜何伯76歲忘年戀識一個月討100萬 何太爆喊：仔女咁對佢

《東張西望》5月6日續報道日前「老夫少妻」個案，76多歲的老先生何伯因結識及與一名46歲內地女士墜入愛河，結婚。本應是值得慶祝，但卻遭到仔女強烈反對，5名仔女都與老先生不相往來，細女更將他的450萬養老金全數提走，二仔更將他趕出家中，老先生到醫院搵大女時，大女更指要報警。



上一集講到何伯的原籍太太於9年前過身，早前何伯於街市認識了現任太太並擦出愛火。何伯表示，「新何太」於他的報檔對面擺檔，日久生情之下，「新何太」又經常煲靚湯給他，所以就「飲出感情」。

《東張西望》今晚（06/05）續報道日前「老夫少妻」個案，76多歲的老先生何伯因結識及與一名46歲內地女士墜入愛河，結婚。本應是值得慶祝，但卻遭到仔女強烈反對。（《東張西望》截圖）

眼利的觀眾會發現，「新何太」在第一集手持一個限量款H牌子「包包」，今集之中她也毫不掩飾，穿金戴銀，又珍珠又情侶款勞力士的出現在幕前。原來「新何太」曾表示這些都是結婚禮物，總值超過20多萬。

上一集節目中，何伯也曾表示，曾想在定期戶口中提取100萬打本做飲食生意，但最後因提早取款需罰款11萬，最後才沒有取出。最後原定今年2月取款，但就發現與細女聯名戶口中的450萬就已被提走，只剩下4000多元。

仔女唔理爸爸。（《東張西望》截圖）

今日一集主持魏柏豪到訪這對老夫少妻的家中，何伯對鏡頭聲淚俱下講述5個仔女怎樣不孝，又指就算自己感染了新冠肺炎，但仔女依然對他不聞不問，大感失望。主持魏柏豪問道，仔女與太太之間會如何選擇，何伯直言會選擇太太，說道：「我已經同佢哋斬纜。」

仲打電話鬧何伯太太。（《東張西望》截圖）

仲打電話鬧何伯太太。（《東張西望》截圖）

仲打電話鬧何伯太太。（《東張西望》截圖）

何伯的太太更表示，因為她曾叫何伯返回子女身邊，何伯反應十分大，更曾為情吞藥自殺。說着，何伯的太太就伏在何伯的肩上，「哭」着說何伯十分慘，又表示不會離棄他。而主持魏柏豪，全程就在一旁聆聽，絲毫沒有表情或情緒起伏，相當的專業。

何伯太太喊晒口。（《東張西望》截圖）

何伯太太喊晒口。（《東張西望》截圖）